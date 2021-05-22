Україні через Медведчука загрожує "удар Путіна": у МЗС попередили, до чого готуватися

У Кремлі не закриють очі на справу Віктора Медведчука в Україні, вважає Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що кримінальне провадження проти нардепа, голови політради партії Опозиційна платформа – За життя, кума президента Російської Федерації Володимира Путіна Віктора Медведчука не залишиться непоміченим у Кремлі.

Є різні ризики, зокрема, Україні загрожує неприємний точковий удар у відповідь, розповів член Кабміну в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, через справу нардепа на Донбасі може загостритися ситуація.

"Найрізноманітніші (ризики – Ред.) – від завдання якогось точкового дошкульного удару у відповідь до врахування цього в межах загальної військової ескалації, яка все ще продовжується…", – заявив глава МЗС.

Нагадаємо, Віктора Медведчука у травні звинуватили у державній зраді й замаху на розграбування національних ресурсів у захопленому Росією Криму. Пізніше суд обрав нардепу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід діє до 9 липня.

Раніше в Україні проти Медведчука та його дружини – телеведучої Оксани Марченко – були запроваджені санкції за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя.