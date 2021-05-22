УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україні через Медведчука загрожує "удар Путіна": у МЗС попередили, до чого готуватися

22 травня 2021, 14:20
Прослухати новину
Зупинити

Росія здатна здійснити точковий удар, вважає міністр.

Кулеба вважає, що в Кремлі не закриють очі на справу Медведчука в Україні
У Кремлі не закриють очі на справу Віктора Медведчука в Україні, вважає Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що кримінальне провадження проти нардепа, голови політради партії Опозиційна платформа – За життя, кума президента Російської Федерації Володимира Путіна Віктора Медведчука не залишиться непоміченим у Кремлі.

Є різні ризики, зокрема, Україні загрожує неприємний точковий удар у відповідь, розповів член Кабміну в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, через справу нардепа на Донбасі може загостритися ситуація.

"Найрізноманітніші (ризики – Ред.) – від завдання якогось точкового дошкульного удару у відповідь до врахування цього в межах загальної військової ескалації, яка все ще продовжується…", – заявив глава МЗС.

Нагадаємо, Віктора Медведчука у травні звинуватили у державній зраді й замаху на розграбування національних ресурсів у захопленому Росією Криму. Пізніше суд обрав нардепу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід діє до 9 липня.

Раніше в Україні проти Медведчука та його дружини – телеведучої Оксани Марченко – були запроваджені санкції за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
  • Наприкінці березня 2021 року стало відомо, що російська сторона під виглядом навчань стягує сили до східного кордону України. Пізніше з'явилася інформація, що РФ перекидає війська до Криму.
  • Українська сторона вважає, що Росія вдалася до маневрів, щоб створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.
  • Київ та низка країн Заходу закликали Росію не нагнітати ситуацію.
  • Наприкінці квітня РФ заявила, що почала відводити війська у місця їх постійної дислокації. Українська сторона стверджує, що біля кордону залишилися десятки тисяч російських військових.
Віктор Медведчук Володимир Путін Дмитро Кулеба
Зараз ви переглядаєте новину «Україні через Медведчука загрожує "удар Путіна": у МЗС попередили, до чого готуватися». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травніДень святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні Що не так з вишиванками Зеленських: експерти пояснили, чому так обурилися українціЩо не так з вишиванками Зеленських: експерти пояснили, чому так обурилися українці "Велика угода": про що домовлятимуться Байден і Путін"Велика угода": про що домовлятимуться Байден і Путін Сім речей, які дерматологи роблять кожен день для здоров'я шкіриСім речей, які дерматологи роблять кожен день для здоров'я шкіри Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робитиПовне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити

Останні новини

05:03
Всього одна спеція: як знизити кров'яний тиск
04:30
Експерт пояснив, чому "Залізний купол" не врятує Україну від ракет РФ Відео
04:03
Речі, які жінці не можна вдягати на весілля Відео
03:01
Євробачення 2021 фінал: дивитися онлайн весь концерт - повне відео Відео
02:50
Євробачення 2021 - переможці Maneskin: що відомо про гурт і яка у них пісня Відео
Реклама
01:48
Євробачення 2021 - хто переміг та результати голосування
01:36
Гороскоп на завтра 24 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: гідна винагорода та заборонені пригоди Відео
01:30
Євробачення 2021 фінал: хто проголосував за Україну - країни і бали
01:20
Євробачення 2021 фінал - як і за кого проголосувала Україна
01:02
Британські медики вказали на шкоду гарячого душу
00:55
23 травня: свято іменин Землі і День Симона, прикмети, заборони
00:31
Фінал Євробачення 2021: відео виступів усіх учасників Фото Відео
00:24
Підбори, обтислий комбінезон і крик до нестями: як виступив фаворит фіналу Євробачення
00:02
Гороскоп на сьогодні 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство
22 травня, субота
23:58
Бетономішалка переїхала дівчину: з'явилося відео жахливої ДТП у Києві Відео
23:50
Євробачення-2021: як виступила у фіналі росіянка Manizha
23:45
Євробачення 2021 фінал: Go-A підірвали зал піснею Шум Відео
23:40
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
23:33
Євробачення 2021 фінал: як голосувати за учасників - інструкція
23:20
Синоптик попередив Україну про "погодний переворот": що загрожує найближчими днями Відео
Реклама
23:07
Євробачення 2021: Україна підскочила в рейтингу букмекерів прямо під час фіналу
23:00
У Роттердамі триває фінал Євробачення 2021: дивитися онлайн-трансляцію Відео
22:56
Фінал Євробачення-2021: Джамала назвала своїх фаворитів Відео
22:45
Тривога смерті: названо причину, чому ми боїмося смерті більше, ніж будь-коли Відео
22:42
Бій Усик - Джошуа: промоутер розповів про гучне рішення WBO Відео
22:16
В Умані сталася страшна стрілянина
21:31
На Київщині фермер по-звірячому задушив підлеглого та зателефонував копам
21:29
Переговори Байдена з Путіним: у США пояснили втрату інтересу до України Відео
20:57
Експерт передрік провал Кримської платформи та назвав причину Відео
20:47
У Канаді вигадали, як "покарають" Іран за криваву катастрофу МАУ Відео
20:20
В СБУ розповіли про "плівки Медведчука" і натякнули на новий компромат Відео
20:10
"Повна ганьба": чому при величезному військовому потенціалі Україна чекає "крихт" від США Погляд
20:07
В Ізраїлі підрахували колосальні збитки від обстрілів Відео
19:27
Наскільки погано пропускати сніданок: лікарі дали відповідь Відео
19:16
У Росії розлючена левиця ледь не загризла дресирувальника
18:56
Обман туристів і пекельний сервіс: у РФ попередили про жахи в Криму Відео
18:39
Експерт пояснив, чому Росії і Україні не вдається домовити щодо Донбасу Відео
18:35
Проблему з посиланням на порносайт у підручнику вирішено: автор розкрив подробиці Відео
18:24
В Україні різко підскочила ціна на цукор Відео
18:17
Путінські росгвардійці загинули на навчаннях в РФ, з’явилося відео Відео
Реклама
17:53
У Росії заявили про відступ США від удару по СП-2 і назвали мету санкцій Відео
17:35
Продюсер оцінив виступи головних фаворитів Євробачення 2021 Відео
17:15
Вчені з Китаю зробили прогноз щодо нової світової пандемії
16:56
Дичина в центрі Києва: хлопець надзюрив у фонтан на очах у перехожих Відео
16:06
Історичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - Путінцев Відео
16:04
Гній для Лукашенка: у Києві біля посольства Білорусі влаштували перформанс з душком Відео
15:38
Убив за подряпину: в Києві чоловік викинув з вікна висотки кішку з кошенятами Відео
15:14
Євробачення 2021: продюсер "проїхався" по номеру конкурсантки з Росії Відео
15:10
Кулеба розкрив плани Путіна проти України після запуску Північного потоку-2 Відео
14:20
Україні через Медведчука загрожує "удар Путіна": у МЗС попередили, до чого готуватися Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти