Україні через Медведчука загрожує "удар Путіна": у МЗС попередили, до чого готуватися

Росія здатна здійснити точковий удар, вважає міністр.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що кримінальне провадження проти нардепа, голови політради партії Опозиційна платформа – За життя, кума президента Російської Федерації Володимира Путіна Віктора Медведчука не залишиться непоміченим у Кремлі.
Є різні ризики, зокрема, Україні загрожує неприємний точковий удар у відповідь, розповів член Кабміну в інтерв'ю Радіо НВ.
За його словами, через справу нардепа на Донбасі може загостритися ситуація.
"Найрізноманітніші (ризики – Ред.) – від завдання якогось точкового дошкульного удару у відповідь до врахування цього в межах загальної військової ескалації, яка все ще продовжується…", – заявив глава МЗС.
Нагадаємо, Віктора Медведчука у травні звинуватили у державній зраді й замаху на розграбування національних ресурсів у захопленому Росією Криму. Пізніше суд обрав нардепу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід діє до 9 липня.
Раніше в Україні проти Медведчука та його дружини – телеведучої Оксани Марченко – були запроваджені санкції за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
- У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
- У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
- Наприкінці березня 2021 року стало відомо, що російська сторона під виглядом навчань стягує сили до східного кордону України. Пізніше з'явилася інформація, що РФ перекидає війська до Криму.
- Українська сторона вважає, що Росія вдалася до маневрів, щоб створити атмосферу тиску під час переговорів щодо Донбасу.
- Київ та низка країн Заходу закликали Росію не нагнітати ситуацію.
- Наприкінці квітня РФ заявила, що почала відводити війська у місця їх постійної дислокації. Українська сторона стверджує, що біля кордону залишилися десятки тисяч російських військових.