Україні не загрожує втрата безвізу з ЄС, але у Києва проблеми: ЗМІ дізналися деталі гучного документа

В Євросоюзі не планують скасовувати безвізовий режим з Україною / УНІАН

У документі з відгуками держав ЄС щодо звіту Єврокомісії про дотримання правил безвізового режиму немає жодних вимог щодо скасування безвізу для України та інших країн. Бельгія, Чехія та Німеччина згадали про українських мігрантів, а в Євросоюзі дійсно думають над тим, як вирішувати проблеми з мігрантами. Однак документ не містить будь-яких проектів рішень.

Як повідомляє Європейська правда, в документі на 16 сторінок, в якому містяться відгуки країн Євросоюзу щодо звіту Єврокомісії про призупинення безвізового режиму, немає жодних проектів рішень. Документ є робочим листуванням, яке могли відправити вузькій групі дипломатів. Вимоги щодо скасування безвізового режиму для України або інших країн там немає.

Ініціатором документа стала Словенія

В Євросоюзі насправді обговорюють ініціативи щодо ситуації з нелегальною міграцією, яка часом стає проблемою.

"Втім, він (документ, - ред.) дійсно обговорює можливу стратегію дій ЄС на майбутні роки і підкреслює проблеми з міграцією, які часом наростають", - зазначають журналісти.

Вказується, що документ ініціювала Словенія – держава-очільник в Раді ЄС до кінця поточного року. Любляна попросила європейські країни згадати про найпроблемніші країни, з якими встановлено безвізовий режим, і запитала про те, які заходи можна було б застосувати до тих держав, які постійно не виконують рекомендації.

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На запит Словенії відповіли 7 країн Євросоюзу - Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія та Словаччина. Представники Братислави заявили, що у них немає претензій до сусідів ЄС з міграційних питань. Низка інших країн заявили про певні проблемні моменти. Однак всі вони підтримали висновки звіту Єврокомісії про те, що безвізовий режим для третіх країн, включаючи Україну, повинен бути збережений.

"Одна з них, Словаччина, заявила, що не має претензій до жодної з країн-сусідів Євросоюзу з міграційних питань, інші відзначили певні проблеми. Однак всі без винятку держави, позиція яких процитована, заявили про підтримку висновків звіту ЄК, що виступає за збереження безвізу для всіх держав під моніторингом в рамках даного механізму, включаючи Україну", - наголошується в статті.

Які країни згадали про Україну

Держави Євросоюзу – Бельгія, Чехія та Німеччина – згадали про ситуацію з українськими мігрантами.

Німеччина

Берлін навів дані, згідно з якими показники для України є помірними і не перевищують встановлений законами Євросоюзу критичний рівень. Що стосується заяв про притулок, їх стало суттєво менше, що свідчить про позитивну тенденцію. У німецької сторони немає претензій до українців.

Чехія

Найбільше питань щодо ситуації з мігрантами до України з'явилося від Праги. Чехія популярна для українських нелегальних трудових мігрантів, а минулого року ситуація стала ще гострішою. У 2020 році там затримали 3242 нелегальних українських працівника, тоді як роком раніше – 1504. У 2021 році й зовсім затримали в 4 рази більше трудових мігрантів, ніж роком раніше.читайте такожУкраїні загрожують скасуванням безвізу з Євросоюзом: експерт розкрив сценарій для заробітчан

Втім, незважаючи на претензії, Чехія, хоча й може застосувати такий механізм у правовому полі, не виступає з ініціативою про перегляд безвізу для України. Прага звинувачує в цій ситуації не Київ, а пандемію COVID-19.

Бельгія

Бельгійська влада не наводить цифри міграційних показників, проте каже про те, що за міграцією з території України слід спостерігати. У Брюсселі нагадали Києву про невиконання політичних умов забезпечення безвізового режиму з ЄС.

Йдеться про те, що у 2017 році Європа підтвердила скасування візового режиму з Україною всупереч невідповідності держави антикорупційним індикаторам ЄС. Наразі бельгійці пропонують нагадувати Києву про виконання цієї вимоги.

Однак з пояснень Бельгії випливає, що Брюссель не наполягає на скасуванні безвізового режиму України з ЄС.

Що це означає Для України

У матеріалі підкреслюється, що наразі безвізовому режиму України з Євросоюзом нічого не загрожує. Проблеми можуть з'явиться у разі відкату реформ, пов'язаних з планом дій щодо візової лібералізації, однак підстав для того немає.читайте такожМорквина для коня: чому Україні натякають на скасування безвізу з ЄС

Але загрози, на думку журналістів, все одно присутні - в щорічному звіті Єврокомісії з питання механізму припинення безвізу з'явилися дивні вимоги до України. Одна з них – вимога від Києва привести свою візову політику у відповідність з європейською. Виходячи з цього, від Києва можуть вимагати, наприклад, впровадити візовий режим з Туреччиною або іншими дружніми країнами.

Безвізовий режим України з країнами ЄС

У середу, 29 вересня, Радіо Свобода опублікувала матеріал, в якому мова йшла про те, що у внутрішньому документі Єврокомісії йдеться про скаргу Франції, Італії та Німеччини на проблеми зі зловживанням безвізовим режимом, в тому числі, і громадянами України. Нібито Берлін, Париж і Рим закликали розглянути можливість скасування безвізу з країнами, громадяни яких під виглядом туристів відправляються до ЄС з метою незаконного проживання у Європі.

Пізніше в МЗС України заявили, що у Києві не отримували будь-яких сигналів від Єврокомісії щодо скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав інформацію про ситуацію з нібито скасуванням безвізу ЄС з Україною фейком.