Україні потрібен чіткий механізм, що гарантуватиме безпеку – Зеленський про "Північний потік-2"

Зеленський зазначив, що запуск Північного потоку-2 призведе до ескалації загроз / УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" загрожує не тільки Україні, а й Європі. З огляду на це, за його словами, необхідно створити чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме енергетичну безпеку.

Відповідну заяву Зеленський зробив у середу, 6 жовтня, під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Глава держави зазначив, що Німеччина – важливий партнер України в Європі, з яким наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини, передає ГОП.

"Запуск "Північного потоку-2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, який гарантуватиме безпеку", – підкреслив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Росія 4 жовтня почала запускати газ в першу нитку"Північного потоку-2". У Москві кажуть, що процес відбуватиметься поступово. На це вже дали офіційний дозвіл.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський висловив сподівання, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформована коаліція, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни.

"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату", – зазначив український гарант.

"Північний потік-2": Що відомо