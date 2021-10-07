Україні потрібен чіткий механізм, що гарантуватиме безпеку – Зеленський про "Північний потік-2"

Будівництво російського газопроводу потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік було завершено 10 вересня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" загрожує не тільки Україні, а й Європі. З огляду на це, за його словами, необхідно створити чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме енергетичну безпеку.
Відповідну заяву Зеленський зробив у середу, 6 жовтня, під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Глава держави зазначив, що Німеччина – важливий партнер України в Європі, з яким наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини, передає ГОП.
"Запуск "Північного потоку-2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, який гарантуватиме безпеку", – підкреслив Володимир Зеленський.
Зверніть увагу! Росія 4 жовтня почала запускати газ в першу нитку"Північного потоку-2". У Москві кажуть, що процес відбуватиметься поступово. На це вже дали офіційний дозвіл.
Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський висловив сподівання, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформована коаліція, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни.
"Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату", – зазначив український гарант.
"Північний потік-2": Що відомо
- Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.
- Правда, в липні 2021 року Ангела Меркель і Джо Байден уклали угоду, яким фактично дозволили завершення проєкту.
- У Росії 10 вересня 2021 року заявили про кінці будівництва. Інформувалося про те, що газопровід повинні були запустити з 1 жовтня.
- Між тим у Держдепі США вимагають жорстких заходів по Північному потоку-2. Чиновники називають ситуацію, що склалася кадровою кризою.