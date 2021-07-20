Україні з Росією не по дорозі: Кулеба пояснив, чому ми більше не "єдиний народ" / УНІАН

Україні з Росією більше не по дорозі, заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що наше майбутнє з Європейським Союзом.

У своєму відео, опублікованому у Facebook за підсумками вчорашнього візиту президента Володимира Зеленського до Грузії, Кулеба сказав, що якщо Україна, Грузія і Молдова не об'єднають свої зусилля у Чорному морі, то Росія перетворить його на своє внутрішнє "озеро".

Також він вважає, що без членства наших трьох країн в Європейському Союзі, забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо.

"Асоційоване тріо - це, по суті, відрізання трьох наших країн від "русского мира", від концепцій "єдиного народу". Можливо у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими – не з Росією", - зазначив Кулеба.

За його словами, Росії більше не можна вірити.

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"На жаль, Росія себе дискредитувала, і ми не можемо їй вірити. Ми повинні з нею будувати відносини, тому що вона залишається політичною реальністю, ми повинні піклуватися про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови та Грузії знаходиться в Європі", – сказав Кулеба.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 липня, під час конференції в Батумі сказав, що Україна працює над тим, щоб держава приєдналася до ЄС, однак російська агресія блокує такі прагнення. При цьому він закликав Європу проявити рішучість у питаннях майбутнього євроінтеграції України, Грузії та Молдови. Гарант нагадав, що країни втратили частину своєї території через свій геополітичний вибір.

Україна, Грузія і Молдова за підсумками саміту в Батумі підписали Спільну декларацію, в якій зазначено, що держави розглядають можливість подачі заявок на вступ до Євросоюзу на підставі статті 49 Договору про ЄС.

Також Зеленський заявив, що якщо Європейський Союз не продемонструє серйозного ставлення до планів України, а також Грузії та Молдови щодо євроінтеграції, то Росія покаже свою військову силу біля кордонів трьох держав. У цьому разі небезпека загрожуватиме вже всій Європі.