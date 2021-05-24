"Вкрали "два Крима": Зеленський підписав закон про продаж землі

Саме цей законопроект завершує земельну реформу в Україні.
Виступаючи на форумі Україна 30. Земля, президент Володимир Зеленський урочисто підписав законопроект №2194, який Верховна Рада у другому читанні схвалила 28 квітня. Документ дозволяє передати в комунальну власність землі за межами населених пунктів.
Саме цей законопроект завершує земельну реформу в Україні.
При цьому Зеленський зазначив, що за час земельного мораторію (що тривав в Україні понад 20 років) окремі політики і бізнесмени незаконно привласнили близько 5 млн гектар державної сільськогосподарської землі. За площею це можна порівняти з двома півостровами Крим, який Росія анексувала в 2014 році.
"Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, й інше", – запевнив Зеленський.
Про що законопроект №2194
Документ вносить зміни до Земельного Кодексу щодо дерегуляції земельних відносин. Він фіналізує земельну децентралізацію і деконцентрує сферу земельних відносин. Зокрема:
- землі державної власності за межами населених пунктів переходять у комунальну власність сільських, селищних, міських рад;
- запроваджується переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок;
- з'являється механізм фіксування в Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад, у тому числі об'єднаних;
- скасовується інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.
Земельна реформа в Україні - про що повідомлялося раніше:
- 31 березня 2020 року депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали відкриття ринку землі.
- 28 квітня 2020 року Зеленський підписав закон про ринок землі.
- 18 травня депутати дозволили торгувати державною землею через мережу. За документ проголосували понад 270 нардепів.