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"Вкрали "два Крима": Зеленський підписав закон про продаж землі

24 травня 2021, 14:22
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Саме цей законопроект завершує земельну реформу в Україні.

Зеленський підписав закон про продаж землі
Зеленський підписав закон про продаж землі / УНІАН

Виступаючи на форумі Україна 30. Земля, президент Володимир Зеленський урочисто підписав законопроект №2194, який Верховна Рада у другому читанні схвалила 28 квітня. Документ дозволяє передати в комунальну власність землі за межами населених пунктів.

Саме цей законопроект завершує земельну реформу в Україні.

При цьому Зеленський зазначив, що за час земельного мораторію (що тривав в Україні понад 20 років) окремі політики і бізнесмени незаконно привласнили близько 5 млн гектар державної сільськогосподарської землі. За площею це можна порівняти з двома півостровами Крим, який Росія анексувала в 2014 році.

"Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, й інше", – запевнив Зеленський.

Про що законопроект №2194

Документ вносить зміни до Земельного Кодексу щодо дерегуляції земельних відносин. Він фіналізує земельну децентралізацію і деконцентрує сферу земельних відносин. Зокрема:

  • землі державної власності за межами населених пунктів переходять у комунальну власність сільських, селищних, міських рад;
  • запроваджується переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок;
  • з'являється механізм фіксування в Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад, у тому числі об'єднаних;
  • скасовується інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.

Земельна реформа в Україні - про що повідомлялося раніше:

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