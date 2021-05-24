"Вкрали "два Крима": Зеленський підписав закон про продаж землі

Зеленський підписав закон про продаж землі / УНІАН

Виступаючи на форумі Україна 30. Земля, президент Володимир Зеленський урочисто підписав законопроект №2194, який Верховна Рада у другому читанні схвалила 28 квітня. Документ дозволяє передати в комунальну власність землі за межами населених пунктів.

Саме цей законопроект завершує земельну реформу в Україні.

При цьому Зеленський зазначив, що за час земельного мораторію (що тривав в Україні понад 20 років) окремі політики і бізнесмени незаконно привласнили близько 5 млн гектар державної сільськогосподарської землі. За площею це можна порівняти з двома півостровами Крим, який Росія анексувала в 2014 році.

"Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, й інше", – запевнив Зеленський.

Про що законопроект №2194

Документ вносить зміни до Земельного Кодексу щодо дерегуляції земельних відносин. Він фіналізує земельну децентралізацію і деконцентрує сферу земельних відносин. Зокрема:

землі державної власності за межами населених пунктів переходять у комунальну власність сільських, селищних, міських рад;

запроваджується переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок;

з'являється механізм фіксування в Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад, у тому числі об'єднаних;

скасовується інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.

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