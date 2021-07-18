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Ультиматум Росії і безпорадність ОБСЄ: у Кравчука назвали "хуліганством" діалог щодо Донбасу

18 липня 2021, 14:58

Мінські угоди не передбачають вимог, які висуває Росія, сказав Денис Казанський.

ТКГ, Мінські переговори
Росія і бойовики "ЛДНР" зривають перемовини щодо Донбасу - Казанський / УНІАН

Представники Росії в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу блокують перемовний процес, внаслідок чого немає жодного просування в діалозі. Росіяни ставлять Україні ультиматуми і вимагають вирішення суперечливих питань у своїх інтересах. Бойовики "ЛДНР", у свою чергу, фактично влаштовують хуліганство, підключаючи до перемовин незатверджених "експертів". В ОБСЄ губляться і не знають, як поводитися в цій ситуації, заявив представник української делегації в ТКГ Денис Казанський.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що представники РФ в ТКГ постійно блокують перемовини і ставлять ультиматуми Україні. Такі умови не просто неприйнятні для Києва - вони не обґрунтовані навіть Мінськими домовленостями.

"У Мінських угодах немає саме того, чого хоче Росія. Вони нам постійно кажуть: "Ми хочемо ось так, ми бачимо так, і буде або так, або ніяк". Це деструктивна позиція завойовника, який висуває ультиматуми і вимагає, щоб було тільки так, як він хоче", - сказав Казанський.

За його словами, бойовики "ЛДНР", у свою чергу, підключають до онлайн-перемовин якихось"експертів", незатверджених перемовним процесом, фактично зриваючи діалог.читайте такожСтавка на Байдена і виведення військ Росії з Донбасу: Зеленський розкрив сценарій візиту до Вашингтона

"Вони просто беруть людей і починають самовільно підключати їх до перемовин. У такій ситуації перемовини неможливі, є моменти конфіденційності", - пояснив український парламентер.

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Він піддав критиці такі дії і додав, що ОБСЄ на практиці нічого не може зробити в подібній ситуації.

"Це просто якесь хуліганство. ОБСЄ не могла це зупинити, вони губилися, не розуміли, як поводитися в цій ситуації", - підкреслив Денис Казанський.

Перемовини щодо Донбасу

  • Президент України Володимир Зеленський 13 липня сказав, що Київ, Париж і Берлін наполягають на проведенні нової зустрічі нормандської четвірки. Москві вже передали план з реалізації Мінських угод, який потрібно обговорити в нормандському форматі. Наразі зустріч відкладається через позицію російської держави.
  • Зеленський також заявив, що під час свого візиту до Вашингтона він попросить президента США Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Ідею можна буде реалізувати в рамках нормандського формату у тому випадку, якщо на це погодяться Франція, Німеччина і Росія.
  • У Кремлі 15 липня підкреслили, що Росія, поряд з Україною, Францією і Німеччиною, підтримує проведення нового саміту в рамках нормандського формату. Однак конкретних домовленостей про дати заходу наразі немає.
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