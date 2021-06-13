Ультиматум Зеленському від Путіна: у МЗС назвали мету України щодо Донбасу

Зеленський не має наміру вести перемовиниз бойовиками "ДНР" і "ЛНР" - Кулеба / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський не погодиться на можливу умову глави РФ Володимира Путіна, згідно з якою гарант перед зустріччю з господарем Кремля повинен буде провести перемовини з представниками "ДНР" і "ЛНР". Організувати зустріч українського і російського глав держав буде складно, проте Київ готовий докласти максимум зусиль у тому випадку, якщо такі перемовини призведуть до прогресу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Зеленський не має наміру вести перемовини з "ЛДНР". Вони вже присутні в перемовному процесі на рівні Тристоронньої контактної групи в якості запрошених осіб.

"По-перше, президент України не зустрічатиметься невідомо з ким. Це я кажу про представників так званих "Л/ДНР". Їх місце визначено - тільки у ТКГ в статусі запрошених осіб. По-друге, наразі місце зустрічі не обговорюється. Є певні контакти, спроби узгодити порядок денний зустрічі, але до географії ще не дійшли", - сказав Кулеба.

При цьому він додав, що незважаючи на складність процесу організації зустрічі двох президентів, Україна готова докласти серйозних зусиль для того, щоб такі перемовини відбулися в тому випадку, якщо це дозволить припинити війну на Донбасі і відновити територіальну цілісність української держави.читайте такожПутін відповів Зеленському і покликав до Москви

"Але якщо ми побачимо, що ми на цій зустрічі дійсно зможемо вирішити питання, необхідні для припинення війни в Україні, російської агресії проти України і відновлення нашої територіальної цілісності, ми, безумовно, не пошкодуємо сил, щоб така зустріч відбулася", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський 20 травня зробив заяву про те, що Банкова вже веде діалог з Кремлем щодо організації зустрічі з Росією на рівні глав держав – Зеленського і Путіна.

У Кремлі підтвердили цю інформацію і сказали, що з російського боку перемовини веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. При цьому у Москві не впевнені, що зустріч Зеленського і Путіна все ж таки відбудеться.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков розповів про те, що Путін готовий до діалогу з Зеленським щодо Криму. Однак питання повернення Україні захопленого Росією півострова Путін обговорювати не планує.