Звільнений з посади спікера Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції"

Разумков заявив про нову коаліцію в Раді / УНІАН

Дмитро Разумков заявив, що голосування у Верховній Раді за його відставку свідчить про створення нової парламентської коаліції. На думку колишнього спікера, до "Слуги народу" приєдналися "Батьківщина", "Довіра" і "За майбутнє".

Президентська партія "Слуга народу" не проголосувала в достатньому обсязі, щоб відправити спікера у відставку, й, відповідно, залучалися представники інших фракцій. Тому Разумков не називає це внутрішнім фракційним рішенням, а маніпуляцією.

"Лише 215 голосів при необхідних 226. Якби не підтримка фракції "Батьківщина", двох депутатських груп, тобто ми сьогодні можемо побачити фактично нову коаліцію в стінах ВР: це "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" і "За майбутнє", – сказав Разумков в ефірі телеканалу "Наш"

Після цього ведучий програми Макс Назаров не зміг стримати сміху і склав абревіатуру: "БДСМ!".

"Виходить так", – сказав у відповідь на це нардеп.

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Макс Назаров потім заявив, що йдеться про "50 відтінків коаліції".

Раніше Главред повідомляв, що Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади глави парламенту. Рішення підтримали 284 народні депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ та ЄС.

Після цього вже колишній спікер ВР виступив на брифінгу перед журналістами, де натякнув на амбіції стати президентом України. Він підкреслив, що "буде створювати свою команду та "не збирається на пенсію". Підхожі для цього люди знайдуться як у парламенті, так і поза ним, впевнений Разумков.