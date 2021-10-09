УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Звільнений з посади спікера Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції"

9 жовтня 2021, 19:29

На думку колишнього спікера, в парламенті з'явилося об'єднання, яке зараз приймає всі рішення.

Разумков, Стефанчук
Разумков заявив про нову коаліцію в Раді / УНІАН

Дмитро Разумков заявив, що голосування у Верховній Раді за його відставку свідчить про створення нової парламентської коаліції. На думку колишнього спікера, до "Слуги народу" приєдналися "Батьківщина", "Довіра" і "За майбутнє".

Президентська партія "Слуга народу" не проголосувала в достатньому обсязі, щоб відправити спікера у відставку, й, відповідно, залучалися представники інших фракцій. Тому Разумков не називає це внутрішнім фракційним рішенням, а маніпуляцією.

"Лише 215 голосів при необхідних 226. Якби не підтримка фракції "Батьківщина", двох депутатських груп, тобто ми сьогодні можемо побачити фактично нову коаліцію в стінах ВР: це "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" і "За майбутнє", – сказав Разумков в ефірі телеканалу "Наш"

Після цього ведучий програми Макс Назаров не зміг стримати сміху і склав абревіатуру: "БДСМ!".

"Виходить так", – сказав у відповідь на це нардеп.

Реклама

Макс Назаров потім заявив, що йдеться про "50 відтінків коаліції".

Раніше Главред повідомляв, що Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади глави парламенту. Рішення підтримали 284 народні депутати, і жодного голосу не дали парламентські фракції ОПЗЖ та ЄС.

Після цього вже колишній спікер ВР виступив на брифінгу перед журналістами, де натякнув на амбіції стати президентом України. Він підкреслив, що "буде створювати свою команду та "не збирається на пенсію". Підхожі для цього люди знайдуться як у парламенті, так і поза ним, впевнений Разумков.

viber
Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков
Зараз ви переглядаєте новину «Звільнений з посади спікера Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції"». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Кричала, що вагітна і дзвонила померлому: ЗМІ розкрили деталі роману Скороход і ПоляковаКричала, що вагітна і дзвонила померлому: ЗМІ розкрили деталі роману Скороход і Полякова "Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ У Києві знайшли мертвим нардепа Антона ПоляковаУ Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова "Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова"Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова

Останні новини

17:35

П'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

17:26

Антона Полякова могли отруїти метадоном: Москаль розповів важливий нюанс смерті депутата Відео

17:09

У моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіх Фото Відео

16:43

"Вдома чекала наречена": двоє молодих українців загинули у страшній ДТП у Польщі Відео

16:28

Раптова смерть Полякова: названі дата і місце похорону нардепа Відео

Реклама
16:25

У РФ заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій ЄС щодо трубопроводу Відео

15:37

Собчак отримала струс мозку в смертельній аварії в Сочі Відео

15:23

Саакашвілі заявив про розрив з дружиною Сандрою і розкрив деталі роману з Ясько Відео

15:23

У ВООЗ оголосили, що світ скоро пройде 60% шляху в боротьбі з COVID-19, і попередили про небезпеку

15:15

Карантин в Україні посилять: Харків та Львів переведуть до "червоної" зони Відео

15:00

Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Відео

14:44

Від королеви до черниці: Кухар заінтригувала фанатів вибором нового образу Відео

14:31

Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію Відео

14:22

Найсмачніше в світі печиво до чаю: готувати всього 15 хвилин Відео

14:20

З 1 грудня в Україні піднімуть пенсії: Шмигаль розповів, на кого чекає надбавка Відео

14:18

Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: заборонено випускати пенсіонерів

14:11

Україна закликала до нової угоди з Газпромом і ставить Росії жорстку умову щодо транзиту газу Відео

13:37

В Україні підскочило число областей в "помаранчевій" зоні карантину Відео

13:00

Перший сніг у жовтні та теплі листопадові дні: синоптикиня розповіла про погодні сюрпризи осені Відео

12:54

Болі, лихоманка і стрибок температури після COVID-вакцинації: у МОЗ пояснили, коли бігти до лікаря Відео

Реклама
12:12

Щеплення або геть з роботи: в Україні можуть розширити список професій з обов'язковою вакцинацією Відео

11:56

Заразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причину Відео

11:51

Удар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим Відео

10:55

Гороскоп на 10 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада, крадіжка або збитки Відео

10:46

"Хотіла помститися": в Одесі вагітна жінка придумала історію про зґвалтування трьома чоловіками

10:42

Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа Відео

10:06

У Росії розбився літак з парашутистами, загинуло 16 осіб Відео

10:03

Заруба на 50 мільйонів: Ф'юрі побив Вайлдера в бою з трьома нокдаунами за титул WBC Відео

09:41

У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста

09:21

У Маріуполі море "втекло" від берега на 100 метрів: названа причина дивного феномена Відео

08:52

Спочатку іспит з теорії, після - водіння: як Кабмін змінив правила для автошкіл Погляд

08:34

Вантажівка розчавила маршрутку на Одеській трасі: 8 поранених і загиблих

08:17

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 11 тисяч осіб, багато госпіталізацій Відео

07:58

В Ізраїлі від постковідного синдрому помер 16-річний підліток Відео

07:17

У Тернополі зафіксовано випадок сибірської виразки

07:10

Чи знесе Україну нова хвиля COVID-19 Погляд

06:10

Прикмети на 10 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

05:28

Що робити, якщо весь час хочеться їсти: дієтологиня поділилася цінними порадами

05:02

Яке сьогодні свято 10 жовтня: Всесвітній день каші - які крупи можуть нашкодити

04:22

Рахунок піде на тижні: експерт розповів про повну безпорадність України перед пандемією COVID-19

Реклама
03:50

Яке сьогодні свято 10 жовтня: День санепідслужби та День стандартизації та метрології

03:02

Стабільна деградація: однокурсник Путіна розповів про небезпечну хворобу президента РФ Відео

02:16

Скільки разів на рік українцям доведеться вакцинуватися від COVID-19: лікар дав відповідь Відео

01:38

"Фатальні наслідки": лікар назвав нестикування у справі про раптову смерть нардепа Полякова Відео

00:51

День художника 2021: душевні привітання і милі картинки до свята

09 жовтня, субота
23:19

У Києві авто на шаленій швидкості влетіло в маршрутку: є загиблі та постраждалі Відео

22:49

Напівоголена Злата Огневич виконала гарячий танець для учасників "Холостячки" та спровокувала бійку

22:16

В Ужгородській школі дітям видають сніданки у файлах для паперу: шокуючі кадри Відео

22:04

Саакашвілі розкрив маршрут свого повернення до Грузії Відео

21:22

Біля маєтку Порошенка під Києвом влаштували акцію протесту: почалися масові сутички Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти