У Білорусі озвучили умови скасування "торгової війни" проти України

Білорусь назвала умову скасування ліцензій на імпорт / УНІАН

У Міністерстві закордонних справ Білорусі назвали умову скасування обов'язкового ліцензування на імпорт українських товарів, яке було введено сьогодні, пише пресслужба МЗС Білорусі.

Перший заступник міністра закордонних справ Олександр Гур'янов зазначив, що ліцензування на українські товари буде зняте за умови, що Україна перегляне ті заходи, які були схвалені щодо продукції Білорусі.

"Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, аби просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - заявив Гур'янов.

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