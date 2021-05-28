У Білорусі озвучили умови скасування "торгової війни" проти України

Ліцензування на українські товари буде знято за умови, що Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції Білорусі.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі назвали умову скасування обов'язкового ліцензування на імпорт українських товарів, яке було введено сьогодні, пише пресслужба МЗС Білорусі.
Перший заступник міністра закордонних справ Олександр Гур'янов зазначив, що ліцензування на українські товари буде зняте за умови, що Україна перегляне ті заходи, які були схвалені щодо продукції Білорусі.
"Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, аби просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - заявив Гур'янов.
Торгові обмеження між Білоруссю і Україною-про що раніше писав Главред:
- Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення ввести спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.
- Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі).
- Крім того, мито вводиться у вантажні автомобілі для аварійного ремонту, Автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.
- Ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.
Автор: Катерина Трохимчук