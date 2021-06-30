В ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ: коли затвердять

Посли ЄС дали" зелене світло " економічним санкціям проти РФ

Посли Євросоюзу затвердили продовження економічних санкція проти Росії. Про це в повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк в Twitter у середу, 30 Червня.

"Посли ЄС дали" зелене світло " економічним санкціям проти РФ, як і очікувалося. Їх повинні затвердити під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄСС 12 липня", - написав Джозвяк.

При цьому, дане рішення вважається формальним. Воно може стати офіційним тільки після затвердження Радою ЄС.

Що відомо про санкції ЄС проти РФ:

25 червня на саміті ЄС у Брюсселі члени Союзу затвердили рішення про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку.

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Крім цього, в комюніке про підсумками саміту йдеться про те, що якщо Росія не буде виконувати Мінських угодний в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, Європа підготує для неї новий пакет обмежень.

Історія боротьби ЄС з РФ:

Санкції проти Росії ЄС ввів ще в 2014 році через дестабілізацію ситуації в Україні. Зокрема, йшлося про те, що РФ здійснює неправомірні дії на території нашої країни.

Що передбачають обмеження:

В першу чергу, санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ.

ЄС кожні півроку переглядає свою позицію щодо Росії, однак та не виконує "Мінська". У зв'язку з цим, обмеження завжди продовжуються.