"Люди в Росії повинні мати право вибору": в ЄС можуть не визнати парламентські вибори в РФ

Європарламент рекомендує не визнавати вибори до Держдуми Росії / "ТВ Центр"

У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде у тому разі, якщо їх визнають сфальсифікованими. Таку думку висловили у проєкті звіту про майбутню стратегію відносин Європейського Союзу з Росією.

"ЄС має бути готовим не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій та Парламентської асамблеї Ради Європи", – мовиться в документі. Європарламент планує затвердити його 15 вересня, а оголосити результати – 16 вересня.

Це буде у тому разі, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права.

"Люди в Росії повинні мати право вибору, як і люди в будь-який іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської панівної партії сидять у тюрмах або під домашнім арештом, тоді вибору немає", – заявив автор звіту Андрюс Кубілюс.

Він вкотре закликав звільнити з в'язниці опозиціонера Олексія Навального та його прихильників.

У яких сферах ЄС слід працювати з Москвою

Контроль над озброєннями,

будівництво світу,

глобальна безпека,

зміна клімату.

Втім, ака співпраця має бути чітко зумовлена бажанням Кремля дотримуватися прав людини і норм міжнародного права, пояснив євродепутат.

Вибори до Держдуми РФ: що треба знати