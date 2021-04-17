ФСБ розкрила нові подробиці затримання українського консула

Подробиці затримання українського консула / " Прямий"

У Федеральній службі безпеки Росії розкрили подробиці затримання українського консула Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі. Український дипломат нібито хотів придбати закриті бази даних, повідомляє в суботу, 17 квітня Інтерфакс.

Російські спецслужби зазначають, що Сосонюк планував придбати бази даних у середині березня.

"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, по машинах, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ", - повідомили в ФСБ.

Затримання в РФ консула України Сосонюка: