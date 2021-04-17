ФСБ розкрила нові подробиці затримання українського консула

Російські спецпризначенці зазначають, що Сосонюк планував придбати бази даних у середині березня.
У Федеральній службі безпеки Росії розкрили подробиці затримання українського консула Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі. Український дипломат нібито хотів придбати закриті бази даних, повідомляє в суботу, 17 квітня Інтерфакс.
Російські спецслужби зазначають, що Сосонюк планував придбати бази даних у середині березня.
"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, по машинах, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ", - повідомили в ФСБ.
Затримання в РФ консула України Сосонюка:
- Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України прийняли рішення про висилці з України старшого дипломата посольства РФ у Києві.
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
- Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".
- До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.
Автор: Катерина Трохимчук