У Держдумі РФ зухвало відповіли на слова Данілова про російську мову

У Держдумі РФ відповіли на слова Данілова про російську мову / УНІАН

Депутат російської Держдуми Руслан Бальбек відреагував на заклик секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова до українців не говорити російською.

"У будь-якому пристойному суспільстві цього Данілова примусово відправили б на консультацію до психіатра. Але в сьогоднішній Україні такі буйно схиблені в пошані при владі. Цьому Данілову байдуже, що російською в побуті спілкується президент Зеленський і все його оточення, лідери Майдану, а також ті, хто голосніше за всіх висловлює неприязнь до російської культури", - сказав Бальбек у коментарі РИА Новости.

На думку депутата, попри всі заяви Києва, "українська мова так і не змогла задавити російській мові, тому що це спадщина великої культури, її неможливо знищити чиїмись наказами і побажаннями - це в генах людей".

Зазначимо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія обрала для себе шлях "захисту" не росіян, а російськомовних, і якщо в Україні говоритимуть російською, це може бути потенційно небезпечно.

"Є дуже небезпечна ситуація, пов'язана саме з мовою. Я вже неодноразово говорив, що Росія вибрала таку доктрину, вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми говоримо, що якщо Україна починає говорити російською, то чекайте, що Путін "захищатиме" тих громадян, причому не питаючи у них, чи потребують вони цього захисту, чи ні", — сказав Данілов.

Заяви Данілова - про що йшлося раніше: