У Харкові "слуга народу" побив бізнесмена

Було опубліковано відео моменту бійки. Тимчук першим вдарив опонента в голову, а потім пропустив удар у відповідь.
У Харкові на паркінгу біля Kharkiv Palace сталася бійка між депутатом міськради від Слуги народу Андрієм Тимчуком і місцевим підприємцем. Політик є колишнім чоловіком Айни Тимчук, голови Харківської ОДА.
Як повідомили в Telegram-каналі ТРУХА Харків, інцидент трапився близько 13:00. Було також опубліковано відео моменту бійки. Тимчук першим вдарив опонента в голову, а потім пропустив удар у відповідь.
У бійку втрутилися перехожі, які розняли депутата і бізнесмена. Видання Newsroom у ГУНП в Харківській області повідомило, що о 13:30 правоохоронці отримали повідомлення про подію. Обидва учасники конфлікту написали заяви до поліції.
Масова бійка в Києві - про що раніше писав Главред:
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- Масова бійка в Києві була на вул. Литвинського (раніше називалася Російська).
- У розбірках брали участь близько 15 осіб з різних компаній. Більшість з учасників бійки нібито були п'яні.
Автор: Катерина Трохимчук