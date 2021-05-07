У Харкові "слуга народу" побив бізнесмена

У Харкові сталася бійка / ТРУХА Харків

У Харкові на паркінгу біля Kharkiv Palace сталася бійка між депутатом міськради від Слуги народу Андрієм Тимчуком і місцевим підприємцем. Політик є колишнім чоловіком Айни Тимчук, голови Харківської ОДА.

Як повідомили в Telegram-каналі ТРУХА Харків, інцидент трапився близько 13:00. Було також опубліковано відео моменту бійки. Тимчук першим вдарив опонента в голову, а потім пропустив удар у відповідь.

У бійку втрутилися перехожі, які розняли депутата і бізнесмена. Видання Newsroom у ГУНП в Харківській області повідомило, що о 13:30 правоохоронці отримали повідомлення про подію. Обидва учасники конфлікту написали заяви до поліції.

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