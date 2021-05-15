У Кабміні назвали причину, чому НАТО не може відмовити Україні в ПДЧ

У Кабміні розповіли, чому НАТО не може відмовити Україні в ПДЧ / УНІАН

Україна наполягає на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, заявила віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що Альянс має показати, що РФ не має права вето в НАТО.

"Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні та Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації наполягаємо на виконанні цієї обіцянки", - сказала Стефанишина під час онлайн-дискусії Київського форуму з безпеки.

Стефанишина зазначила, що на наступному саміті обіцянка, дана Україні, має бути підтверджена.

"Наша позиція полягає в тому, що дана обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ", - додала віцепрем'єр.

Вона також підкреслила, що Альянс повинен продемонструвати, що Росія не має права вето в НАТО.

читайте такожАдмірал НАТО зізнався, як Путін може напасти на Україну "Але я думаю, що надання Україні ПДЧ на даному етапі є навіть більш важливим для самого Альянсу, щоб продемонструвати трансатлантичну єдність і показати, що є "план Маршалла" для демократичного розвитку. І до того ж щоб на наступному етапі показати, що Росія не має права голосу в Альянсі", - сказала вона.

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