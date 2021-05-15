У Кабміні назвали причину, чому НАТО не може відмовити Україні в ПДЧ

Альянс повинен продемонструвати, що Росія не має права вето в НАТО, переконана віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Україна наполягає на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, заявила віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що Альянс має показати, що РФ не має права вето в НАТО.
"Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні та Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації наполягаємо на виконанні цієї обіцянки", - сказала Стефанишина під час онлайн-дискусії Київського форуму з безпеки.
Стефанишина зазначила, що на наступному саміті обіцянка, дана Україні, має бути підтверджена.
"Наша позиція полягає в тому, що дана обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ", - додала віцепрем'єр.
Вона також підкреслила, що Альянс повинен продемонструвати, що Росія не має права вето в НАТО.
читайте такожАдмірал НАТО зізнався, як Путін може напасти на Україну "Але я думаю, що надання Україні ПДЧ на даному етапі є навіть більш важливим для самого Альянсу, щоб продемонструвати трансатлантичну єдність і показати, що є "план Маршалла" для демократичного розвитку. І до того ж щоб на наступному етапі показати, що Росія не має права голосу в Альянсі", - сказала вона.
Інтеграція України в НАТО - про що йшлося раніше:
- 6 квітня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що тільки інтеграція української держави до Північноатлантичного альянсу допоможе завершити російсько-український конфлікт на Донбасі.
- 1 травня в Білому домі сказали, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалася можливість для вступу до НАТО.
- 3 травня президент Польщі Анджей Дуда розповів про те, що на саміті НАТО в червні країни Альянсу обговорять "дорожню карту", яку потрібно буде виконати Україні для вступу в колективний блок безпеки.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив відомості, згідно з якими Україна не візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу, який заплановано на 14 червня. Водночас за його словами, під час заходу має обговорюватися питання ПДЧ для Києва в НАТО.