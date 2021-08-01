Більша половина об'єктів готова до опалювального сезону - Шмигаль

Шмигаль оцінив готовність України до опалювального сезону / УНІАН

До нового опалювального сезону станом на середину липня в Україні вже готове від запланованого понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 1 серпня з посиланням на дані ОДА.

"Вже більше 50% об'єктів готові до опалювального сезону. Цього тижня відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка та стабільне проходження осінньо-зимового періоду. За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлено від запланованого понад 50% житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року схвалив рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 березня.

читайте такожВітренко спрогнозував ціну на газ після закінчення опалювального сезону

Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.

Реклама

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.