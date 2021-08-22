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У Кабміні озвучили єдину умову постачання води до Криму

22 серпня 2021, 23:06

Ситуація з водою на півострові погіршилась через посушливу погоду в 2019-2020 роках. Це призвело до обміління і пересихання низки річок.

Північно-Кримський канал
Умову поставок води до Криму назвали в Кабміні / УНІАН

Уряд України постачатиме воду до анексованого Криму тільки в разі гуманітарної катастрофи.

Йдеться виключно про бутильовану воду, яку передадуть у рамках гуманітарної допомоги. Про це виданню LB.ua повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ігор Яременко.

Він сказав, що в тому випадку, якщо води в Криму дійсно не вистачатиме, Україна і пропустить туди допомогу, і сама відправить на півострів гуманітарний вантаж.

"Ми вже це робимо на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості", - додав чиновник.

При цьому Яременко підкреслив, що через Північно-Кримський канал вода з річки Дніпро до Криму потрапить лише після його деокупації.

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Ситуація з водою на півострові посилилася через посушливу погоду в 2019-2020 роках. Це призвело до обміління і пересихання ряду річок. Проблему не допомогли повною мірою вирішити зливи, якими цього літа не раз заливало Крим.

Кримська платформа - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Учасники заходу обговорять питання деокупації Криму.

Представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявляв, що за підсумками Кримської платформи делегати підпишуть декларацію, в якій будуть зафіксовані подальші дії, спрямовані на повернення Криму до складу України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 28 липня сказав, що документ, який повинні підписати учасники саміту по Криму, вже майже погодили.

Так званий "віце-прем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при Президентові РФ" Георгій Мурадов заявив, що Росія повинна притягнути до відповідальності учасників Кримської платформи за нібито "посягання" на територіальну цілісність РФ.

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Кабмін водоснабжение анексія Криму блокада Криму новини Криму Ігор Яременко
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