У Кабміні розповіли, чи є альтернатива накопичувальній пенсії

У Кабміні назвали альтернативу накопичувальної пенсії / segodnya.ua

У Кабміні впевнені, якщо не впровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему, то доведеться підвищувати пенсійний вік або податки, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

"Альтернативи немає, потрібно об'єднуватися, продумувати кожен крок і ухвалювати закон", - сказала вона.

Необхідність накопичувальної пенсійної системи міністр пояснила демографічною ситуацією.

"Чому ми так говоримо? Тому що бачимо демографію, бачимо, що тривалість життя людей зростає, народжуваність знижується, солідарна пенсійна система нестійка - адже мінімальний страховий внесок (1130 гривень) покриває лише на 63 відсотки мінімальну пенсійну виплату, а близько 30 відсотків економічно активного населення взагалі не бере участі в страхуванні", - заявила Лазебна.

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Через це альтернативи немає, каже міністр:

"Або накопичувальна система, або збільшення пенсійного віку, щоб зменшувати співвідношення пенсіонерів по відношенню до працюючих, або збільшувати ЄСВ, або не підвищувати пенсії".

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