У Кабміні розповіли, чи є альтернатива накопичувальній пенсії

Міністр соціальної політики впевнена, що нашій країні дуже необхідна накопичувальна пенсійна система через демографічну ситуацію і високу смирність.
У Кабміні впевнені, якщо не впровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему, то доведеться підвищувати пенсійний вік або податки, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.
"Альтернативи немає, потрібно об'єднуватися, продумувати кожен крок і ухвалювати закон", - сказала вона.
Необхідність накопичувальної пенсійної системи міністр пояснила демографічною ситуацією.
"Чому ми так говоримо? Тому що бачимо демографію, бачимо, що тривалість життя людей зростає, народжуваність знижується, солідарна пенсійна система нестійка - адже мінімальний страховий внесок (1130 гривень) покриває лише на 63 відсотки мінімальну пенсійну виплату, а близько 30 відсотків економічно активного населення взагалі не бере участі в страхуванні", - заявила Лазебна.
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Через це альтернативи немає, каже міністр:
"Або накопичувальна система, або збільшення пенсійного віку, щоб зменшувати співвідношення пенсіонерів по відношенню до працюючих, або збільшувати ЄСВ, або не підвищувати пенсії".
Пенсії в Україні-про що раніше писав Главред:
- У березні 2021 року для українських пенсіонерів провели індексацію пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зізнався, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
- Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.
- Раніше керівництво українського Мінсоцполітики разом з депутатами Верховною Радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати середню пенсію у розмірі семи тисяч гривень.