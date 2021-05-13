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У Кабміні зізналися, як українців обманюють із землею

13 травня 2021, 19:07

Лещенко зазначив, що чиновники кажуть бажаючим отримати землю громадянам, щоб вони оформляли землевпорядну документацію.

Земля, трактор
Норма про два гектари землі-обман / УНІАН

Норма про право кожного громадянина України безкоштовно отримати 2 гектари землі є фікцією і обманом. На основі цієї норми чиновники отримують корупційну ренту, сказав міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв'ю НВ.

"Норма закону є, а реалізації фактично немає з однієї простої причини: по 2 га для більш ніж 40 млн українців - це 80 млн га землі. У нас її просто фізично немає стільки. Цей самообман був вигаданий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову", - вважає міністр.

Лещенко зазначив, що чиновники кажуть бажаючим отримати землю громадянам, щоб вони оформляли землевпорядну документацію, а потім беруть хабарі за виділення землі.

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"За 20 років була сформована дуже чітка "корупційна рента": ввели землевпорядну експертизу, дозвільну документацію, численні довідки та дозволи. Для будь-яких дій, пов'язаних із землею, потрібна велика кількість різних документів. Кожен документ - це корупційна рента", - підкреслив голова Мінагрополітики.

Норми безоплатної передачі земельних ділянок площею до 2 га громадянам встановлює стаття 121 Земельного кодексу.

Земельна реформа в Україні - про що повідомлялося раніше:

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