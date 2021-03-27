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У Кабміні розкрили плани щодо видворення 500 тисяч росіян з Криму

27 березня 2021, 17:17

Росія вчинила військовий злочин у Криму, за який Москва буде нести відповідальність, сказав Олексій Резніков.

Олексій Резніков
Видворенню з Криму підлягатимуть особи, які приїхали з Росії в обхід українського законодавства - Резніков / УНІАН

Після повернення Криму до складу України влада має намір розглянути можливість видворення 500 тисяч росіян, які переїхали на півострів з території Росії. Москва вчинила злочин, спробувавши реалізувати політику асиміляцію населення автономної республіки. До тих громадян РФ, які потрапили на півострів через українські пункти пропуску, питань не буде, сказав в інтерв'ю телеканалу Дім віцепрем'єр-міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Росія завезла на окупований півострів 500 тисяч росіян і спробувала реалізувати політику асиміляції населення у Криму. Це військовий злочин, за який Москва змушена буде нести відповідальність згідно з міжнародними правовими нормами.

"Сьогоді є складні питання, які треба вирішувати. Наприклад, спроба асиміляції населення Криму, туди з материкової Росії завезли 500 тисяч росіян, таким чином, розмиваючи етнічне населення Криму, кримських татар, українців... Це - військовий злочин, передбачений міжнародною конвенцією, і за це Росія точно буде нести відповідальність в міжнародному правовому плані", - сказав Резніков.читайте такожПрезидент дав зелене світло стратегії для звільнення Криму

Міністр вважає, що люди, які приїхали на півострів з Росії, по суті, є посібниками протизаконних дій російської влади у Криму. Тому Україна розглядатиме питання їх видворення з території автономної республіки.

"Тому їхня доля... Я не люблю слово "депортація", воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни, якщо в ній знаходяться небажані особи", - додав Резніков.

Також він додав, що в цих питаннях діятиме індивідуальний підхід, оскільки не усі з них могли приїхати до Криму в обхід українського законодавства. Однак людям, які прибули з Росії, а не через офіційні пункти пропуску Києва, загрожує депортація.

"А усі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, вони усі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони всі підлягають видворенню. Є така адміністративна процедура", - підкреслив Олексій Резніков.

Повернення Криму в Україну

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