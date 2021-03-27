У Кабміні розкрили плани щодо видворення 500 тисяч росіян з Криму

Росія вчинила військовий злочин у Криму, за який Москва буде нести відповідальність, сказав Олексій Резніков.
Після повернення Криму до складу України влада має намір розглянути можливість видворення 500 тисяч росіян, які переїхали на півострів з території Росії. Москва вчинила злочин, спробувавши реалізувати політику асиміляцію населення автономної республіки. До тих громадян РФ, які потрапили на півострів через українські пункти пропуску, питань не буде, сказав в інтерв'ю телеканалу Дім віцепрем'єр-міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.
За його словами, Росія завезла на окупований півострів 500 тисяч росіян і спробувала реалізувати політику асиміляції населення у Криму. Це військовий злочин, за який Москва змушена буде нести відповідальність згідно з міжнародними правовими нормами.
"Сьогоді є складні питання, які треба вирішувати. Наприклад, спроба асиміляції населення Криму, туди з материкової Росії завезли 500 тисяч росіян, таким чином, розмиваючи етнічне населення Криму, кримських татар, українців... Це - військовий злочин, передбачений міжнародною конвенцією, і за це Росія точно буде нести відповідальність в міжнародному правовому плані", - сказав Резніков.читайте такожПрезидент дав зелене світло стратегії для звільнення Криму
Міністр вважає, що люди, які приїхали на півострів з Росії, по суті, є посібниками протизаконних дій російської влади у Криму. Тому Україна розглядатиме питання їх видворення з території автономної республіки.
"Тому їхня доля... Я не люблю слово "депортація", воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни, якщо в ній знаходяться небажані особи", - додав Резніков.
Також він додав, що в цих питаннях діятиме індивідуальний підхід, оскільки не усі з них могли приїхати до Криму в обхід українського законодавства. Однак людям, які прибули з Росії, а не через офіційні пункти пропуску Києва, загрожує депортація.
"А усі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, вони усі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони всі підлягають видворенню. Є така адміністративна процедура", - підкреслив Олексій Резніков.
Повернення Криму в Україну
- Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, яким передбачається старт заходів з повернення анексованого Криму під політичний контроль Києва. Гарант доручив Кабміну підготувати заходи щодо запуску Кримської платформи.
- Секретар РНБО Олексій Данилов 11 березня оголосив про затвердження відомством Стратегії з питань звільнення Криму. Документ буде перекладено англійською мовою та надіслано союзникам України.
- Глава держави Володимир Зеленський 16 березня назвав так званий "кримський референдум" фейковим і заявив, що Україна працює над деокупацією Криму в рамках Кримської платформи.
- Проведення саміту Кримської платформи заплановано на 23 серпня. Президент Зеленський запросив на захід американського главу держави Джо Байдена.