У Кабміні попередили, що Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни

Ольга Стефанишина зазначила, що цю війну розв'язала Росія.
Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни. Її розгорнула Росія, про що свідчать ціни на газ, запуск "Північного потоку-2" та шантаж окремих країн, заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишина.
"Ми [Україна] зараз на порозі континентальної газової війни, яку почала Росія. У 2020-му році закінчилася дія Енергетичної стратегії РФ", – наголосила вона в інтерв'ю Радіо Свобода у суботу, 9 жовтня.
Саме цей документ, за її словами, визначав – великі поклади Росії є одним із основних інструментів геополітичного впливу. Тоді Кремль рухався у форматі "країна за країною", натомість зараз "Північний потік-2" відкриває для Росії інші можливості.
При цьому вона вказала, що сьогодні проєкт "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на континентальній Європі. За її словами, на це вказують ціни на "блакитне паливо", запуск російського газопроводу в обхід України та шантаж окремих країн.
Стефанішина наголошує, що змусити Росію зменшити свої "апетити" може лише консолідована позиція Європейського союзу. Саме на цю позицію чекають від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.
""Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, то це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу РФ відступила від лінії розмежування на Донбасі", – зазначила віцепрем'єрка.
"Північний потік-2": Що відомо
- Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.
- Правда, в липні 2021 року Ангела Меркель і Джо Байден уклали угоду, яким фактично дозволили завершення проєкт.
- У Росії 10 вересня 2021 року заявили про кінці будівництва, а вже 4 жовтня Газпром почав заповнення першої нитки Північного потоку-2.
- Тим часом старший член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол звинуватив президента Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангелу Меркель в ігноруванні російських спроб чинити тиск на Європу через маніпуляцію регіональним газовим ринком.