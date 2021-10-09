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У Кабміні попередили, що Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни

9 жовтня 2021, 20:09

Ольга Стефанишина зазначила, що цю війну розв'язала Росія.

Північний потік-2
Росія вже розв'язала газову війну в Європі, впевнена Стефанишина / Reuters

Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни. Її розгорнула Росія, про що свідчать ціни на газ, запуск "Північного потоку-2" та шантаж окремих країн, заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишина.

"Ми [Україна] зараз на порозі континентальної газової війни, яку почала Росія. У 2020-му році закінчилася дія Енергетичної стратегії РФ", – наголосила вона в інтерв'ю Радіо Свобода у суботу, 9 жовтня.

Саме цей документ, за її словами, визначав – великі поклади Росії є одним із основних інструментів геополітичного впливу. Тоді Кремль рухався у форматі "країна за країною", натомість зараз "Північний потік-2" відкриває для Росії інші можливості.

При цьому вона вказала, що сьогодні проєкт "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на континентальній Європі. За її словами, на це вказують ціни на "блакитне паливо", запуск російського газопроводу в обхід України та шантаж окремих країн.

Стефанішина наголошує, що змусити Росію зменшити свої "апетити" може лише консолідована позиція Європейського союзу. Саме на цю позицію чекають від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.

""Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, то це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу РФ відступила від лінії розмежування на Донбасі", – зазначила віцепрем'єрка.

"Північний потік-2": Що відомо

  • Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.
  • Правда, в липні 2021 року Ангела Меркель і Джо Байден уклали угоду, яким фактично дозволили завершення проєкт.
  • У Росії 10 вересня 2021 року заявили про кінці будівництва, а вже 4 жовтня Газпром почав заповнення першої нитки Північного потоку-2.
  • Тим часом старший член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол звинуватив президента Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангелу Меркель в ігноруванні російських спроб чинити тиск на Європу через маніпуляцію регіональним газовим ринком.
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євроінтеграція видобуток газу Північний потік-2
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