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У Києві невідомі підстрелили топ-чиновника

4 червня 2021, 23:28
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За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї.

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У столиці стріляли заступника голови АРМА / скрін

Заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка підстрелили біля власного будинку, повідомила пресслужба АРМА в Facebook увечері в п'ятницю, 4 червня.

Зазначається, що Павленка було госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості.

Інцидент трапився ще вранці 2 червня, проте стало відомо про це лише зараз. Напад стався біля будинку, де проживає Павленко.

"За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, в результаті чого Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз чиновник перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози його життю немає", - йдеться в повідомленні.

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В АРМА зазначили, що сподіваються на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронців щодо встановлення, затримання та покарання зловмисників.

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  • Нагадаємо, у місті Білгород-Дністровський сталася стрілянина. У результаті події поранення отримали дві людини, пише прес-служба поліції Одеської області.
  • На міському кладовищі двоє чоловіків розпивали спиртні напої. 66-річна жінка, яка працює там доглядачем, зробила їм зауваження, після чого чоловіки почали ображати її. Почувши шум, до місця конфлікту підійшов чоловік жінки, який так само працює доглядачем на кладовищі, і почав заступатися за неї.
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