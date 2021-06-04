У Києві невідомі підстрелили топ-чиновника

У столиці стріляли заступника голови АРМА / скрін

Заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка підстрелили біля власного будинку, повідомила пресслужба АРМА в Facebook увечері в п'ятницю, 4 червня.

Зазначається, що Павленка було госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості.

Інцидент трапився ще вранці 2 червня, проте стало відомо про це лише зараз. Напад стався біля будинку, де проживає Павленко.

"За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, в результаті чого Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз чиновник перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози його життю немає", - йдеться в повідомленні.

читайте такожНа Закарпатті злочинець влаштував стрілянину по дітях

В АРМА зазначили, що сподіваються на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронців щодо встановлення, затримання та покарання зловмисників.