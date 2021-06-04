У Києві невідомі підстрелили топ-чиновника

За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї.
Заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) Володимира Павленка підстрелили біля власного будинку, повідомила пресслужба АРМА в Facebook увечері в п'ятницю, 4 червня.
Зазначається, що Павленка було госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості.
Інцидент трапився ще вранці 2 червня, проте стало відомо про це лише зараз. Напад стався біля будинку, де проживає Павленко.
"За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, в результаті чого Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз чиновник перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози його життю немає", - йдеться в повідомленні.
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В АРМА зазначили, що сподіваються на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронців щодо встановлення, затримання та покарання зловмисників.
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