У Києві почали обшукувати будинок кума Путіна: нардеп назвав причину

У Києві в будинку Віктора Медведчука стартував обшук / УНІАН

У Києві у вівторок, 11 травня, правоохоронці прийшли з обшуком у будинок глави політради партії Опозиційна платформа – За життя та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Нардеп Олексій Гончаренко вже назвав причину обшуків у будинку політика.

Обшуки проходять у будинку, розташованому по вул. Монтажників, повідомляє zn.ua з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

За відомостями співрозмовників, територію біля будинку кума Путіна оточив спецпідрозділ СБУ Альфа.

Видання додало, що сам політик разом зі своєю сім'єю зараз живе на вул. Монтажників, оскільки в будинку, розташованому в Пущі-Водиці, йде ремонт.

У пресслужбі СБУ підтвердили, що будинок Медведчука обшукують, пише РБК-Україна.

"...Вичерпні коментарі з цього приводу буде надано пізніше", – додали у відомстві.

Народний обранець у своєму Telegram-каналі написав, що обшуки у Медведчука йдуть у справі про видобуток газу в захопленому РФ Криму.

читайте такожМедведчук і Козак звинувачуються в держзраді: підписаний документУ Мережі вже з'явилися фото і відео, на яких біля будинку Медведчука зазнято правоохоронців.

Раніше ЗМІ писали, що у сім'ї Медведчуків в Криму є газовий бізнес, який оформлено на підставну особу. Журналісти вважають, що подружжя має відношення до розробки захопленого газового родовища Глибоке, яке знаходиться у Чорному морі на території виключної економічної зони України.

Віктор Медведчук в Україні потрапив під санкції. У лютому Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити обмежувальні заходи проти політика та його дружини – телеведучої Оксани Марченко – за фінансування тероризму.

Санкції проти Медведчука своїм указом ввів у дію президент Володимир Зеленський. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапила ділянка нафтопроводу Самара – Західний напрямок.