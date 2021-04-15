У Криму вибухнули погрозами після звинувачень Патрушева на адресу України

У Криму не буде провокацій України - Константинов / УНІАН

"Глава держради" захопленого Криму Володимир Константинов сказав про те, що нібито можливі "провокації" Києва на адмінкордоні України з окупованим півостровом не пройдуть, а "винні" в подібних діях будуть притягнуті до відповідальності. Як вважає представник російської "влади", "підступній" політиці української держави можна протистояти тільки за допомогою рішучих дій.

"Всі провокації, якщо на них зважиться Київ, будуть припинені, а винні притягнуті до відповідальності. До нас їм не дотягнутися. Кримчани знаходяться в безпеці, завдяки органам безпеки і всім силовим структурам, які забезпечують мирне небо над півостровом", - заявив Константинов інформагентству РИА Новости, коментуючи слова секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева про те, що Україна за підтримки Заходу нібито може влаштувати "провокації" проти Росії у Криму.читайте такожУ Держдумі зробили заяву про війну за Крим після слів Арестовича

Також він звинуватив політичний курс Києва в "підлості" і "підступності", з яким, мовляв, можна впоратися тільки за допомогою рішучих дій, які передбачають покарання для тих, хто готує "провокації".

Звинувачення Патрушева на адресу України