У МЗС назвали головну умову для евакуації українців із Сектора Гази

МЗС України назвав умову евакуації українців / УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, від чого залежить проведення евакуації українців з території Сектора гази. Для початку евакуації необхідно, щоб між Ізраїлем та Сектором Гази припинилися обстріли, заявив речник МЗС Олег Ніколенко в Тwitter.

Виїхати з території Сектора Газа хочуть 120 українців. До процесу евакуації, за словами представника МЗС, вже залучили міжнародні організації та сусідні держави.

"Відпрацьовуємо безпечні маршрути репатріації наших громадян із Гази. 120 українців хочуть виїхати. Переважна більшість - жінки і діти, які проживають в анклаві. Точної дати поки що немає. Потрібен режим тиші", - пояснив він.

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