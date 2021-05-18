У МЗС назвали головну умову для евакуації українців із Сектора Гази

До процесу евакуації, за словами представника МЗС, вже залучили міжнародні організації та сусідні держави.
У Міністерстві закордонних справ України розповіли, від чого залежить проведення евакуації українців з території Сектора гази. Для початку евакуації необхідно, щоб між Ізраїлем та Сектором Гази припинилися обстріли, заявив речник МЗС Олег Ніколенко в Тwitter.
Виїхати з території Сектора Газа хочуть 120 українців. До процесу евакуації, за словами представника МЗС, вже залучили міжнародні організації та сусідні держави.
"Відпрацьовуємо безпечні маршрути репатріації наших громадян із Гази. 120 українців хочуть виїхати. Переважна більшість - жінки і діти, які проживають в анклаві. Точної дати поки що немає. Потрібен режим тиші", - пояснив він.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем-про що раніше писав Главред:
- З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
- Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.
- Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.
- ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і"інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.
Автор: Катерина Трохимчук