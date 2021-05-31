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У МЗС пояснили, чому на зустрічі Байдена і Путіна не буде угоди щодо України

31 травня 2021, 05:21

Байден відстоюватиме інтереси США, однак точки зору Вашингтона і Києва збігаються, стверджує Євген Єнін.

Джо Байден
Байден на зустрічі з Путіним підтримає Україну - МЗС / Фото Reuters

Зустріч президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна послабить агресивну політику Москви. Америка надає вагому підтримку Україні, а її зовнішньополітична діяльність є одним з факторів, який стримує тиск Кремля. Байден перед перемовинами з Путіним поговорить із Зеленським, і є серйозна впевненість у тому, що Штати не підуть на компроміс з Росією щодо українського питання і підтримуватимуть Київ. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Київ очікує поослаблення агресивних дії Москви щодо української держави. США продовжують допомагати Україні озброєннями і санкціями проти Росії. Такі заходи дозволяють стримувати небезпечні дії РФ.

"США є союзником номер один для України. Саме США належить домінуюча роль у наданні військової допомоги Україні, зокрема у вигляді летальної зброї. Безумовно, саме американська зовнішня політика є одним з тих важелів, маю на увазі і санкційну політику, який стримує агресивні наміри Кремля", - зазначив Єнін.

За словами дипломата, безумовно, Байден під час перемовин з Путіним в першу чергу відстоюватиме інтереси США. Однак у цьому контексті інтереси Вашингтона і Києва збігаються. До того ж перед діалогом з главою РФ Байден поспілкується з Зеленським. Українська влада впевнена в тому, що США підтримають Україну на перемовинах з Росією.читайте такожБайден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку України

"У нас дуже довірчий діалог з нашими американськими партнерами. І зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським. Ми ретельно готуємо і порядок денний, і узгодження всіх логістичних аспектів відповідних контактів. Саме тому ми більш ніж впевнені в тому, що американські партнери витримають досить чітку і жорстку лінію, якої вони дотримувалися щодо нашої держави в контактах з агресором з самого початку російсько-української війни. Жодних компромісів у цьому питанні просто не може бути", - підкреслив Євген Єнін.читайте такожУкраїна оголосила про перемовини Зеленського і Байдена

Раніше український дипломат, посол України у ФРН Андрій Мельник сказав про те, що президент США Джо Байден в рамках американо-російських перемовин може запропонувати господареві Кремля Володимиру Путіну угоду, в рамках якої Росію готові будуть повернути на міжнародну політичну арену, однак в обмін на виведення військ з Донбасу.

Зустріч Байдена і Путіна

  • США і Росія 24 травня провели консультації перед самітом двох держав. Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев обговорили низку проблемних питань, після чого Вашингтон і Москва випустили заяву, в рамках якої була підтверджена зустріч Байдена і Путіна.
  • 25 травня в Білому домі і Кремлі офіційно заявили, що американо-російський саміт, під час якого пройде зустріч Байдена і Путіна, відбудеться 16 червня у Женеві. Конкретна повістка перемовин наразі не оголошується.
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