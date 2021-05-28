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Україна оголосила про перемовини Зеленського і Байдена

28 травня 2021, 20:59

У МЗС України готують повістку для перемовин Зеленського і Байдена.

Зеленський
Байден проведе перемовини із Зеленським перед зустріччю з Путіним - МЗС / president.gov.ua

Американський глава держави Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як відбудеться його зустріч з господарем Кремля Володимиром Путіним. Київ вже готує порядок денний перемовин лідерів двох держав. Про це заявив заступник керівника Міністерства закордонних справ Євген Єнін.

Як розповів дипломат в ефірі телеканалу Україна 24, перед тим як зустрітися з Путіним, Байден проведе перемовини з Зеленським.

"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським", - уточнив Єнін.читайте такожБайден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку України

Також він підкреслив, що МЗС України проводить підготовку порядку денного перемовин Байдена і Зеленського, і вирішує логістичні питання діалогу.

Зустріч Байдена і Путіна

  • У Женеві 24 травня відбулася зустріч помічника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Сторони провели перемовини, за підсумками яких Москва і Вашингтон випустили заяви, що підтверджують саміт двох держав, який включає зустріч американського президента Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна.
  • У Білому домі і Кремлі 25 травня офіційно підтвердили відомості, згідно з якими саміт США і Росії повинен пройти 16 червня у Женеві.

новини США Володимир Зеленський МЗС України Джо Байден новини України
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