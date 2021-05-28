Україна оголосила про перемовини Зеленського і Байдена

У МЗС України готують повістку для перемовин Зеленського і Байдена.
Американський глава держави Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як відбудеться його зустріч з господарем Кремля Володимиром Путіним. Київ вже готує порядок денний перемовин лідерів двох держав. Про це заявив заступник керівника Міністерства закордонних справ Євген Єнін.
Як розповів дипломат в ефірі телеканалу Україна 24, перед тим як зустрітися з Путіним, Байден проведе перемовини з Зеленським.
"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським", - уточнив Єнін.читайте такожБайден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку України
Також він підкреслив, що МЗС України проводить підготовку порядку денного перемовин Байдена і Зеленського, і вирішує логістичні питання діалогу.
Зустріч Байдена і Путіна
- У Женеві 24 травня відбулася зустріч помічника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Сторони провели перемовини, за підсумками яких Москва і Вашингтон випустили заяви, що підтверджують саміт двох держав, який включає зустріч американського президента Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна.
- У Білому домі і Кремлі 25 травня офіційно підтвердили відомості, згідно з якими саміт США і Росії повинен пройти 16 червня у Женеві.