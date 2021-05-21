У МЗС оцінили шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України

Зустріч Байдена і Путіна не призведе до угоди США і Росії щодо України - Кулеба / УНІАН

Зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним не призведе до кардинальних змін ситуації щодо України. Міжнародна політика є складним механізмом і один саміт не може суттєво змінити картину реальності. На подібні "конспірологічні теорії" слід реагувати спокійно. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що зустріч Байдена і Путіна різко не змінить ситуації щодо українського питання, "тому що все це занадто складно". Дипломат навів приклад, коли до влади у США прийшов Дональд Трампа, який прагнув до перезавантаження відносин Москви і Вашингтона, проте такі плани реалізувати не вдалося.

Саме тому, як вважає Кулеба, треба спокійно реагувати на припущення, згідно з якими Байден може піти на угоду з Путіним ціною української держави.читайте такожЗеленський оголосив умову США і оцінив шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України

"Це дуже-дуже велике спрощення, я б сказав - примітивізація зовнішньої політики, - вважати, що за одну зустріч можна про все домовитися і що Сполучені Штати зрадять Україну. Тому що гра набагато складніша і Україна є дуже важливим партнером для Сполучених Штатів Америки. Тому я дуже спокійно реагую на всі конспірологічні теорії", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Зустріч Байдена і Путіна