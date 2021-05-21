У МЗС оцінили шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України

Зовнішня політика - це складний механізм, який не можна розглядати примітивно, сказав Дмитро Кулеба.
Зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним не призведе до кардинальних змін ситуації щодо України. Міжнародна політика є складним механізмом і один саміт не може суттєво змінити картину реальності. На подібні "конспірологічні теорії" слід реагувати спокійно. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У інтерв'ю НВ він розповів про те, що зустріч Байдена і Путіна різко не змінить ситуації щодо українського питання, "тому що все це занадто складно". Дипломат навів приклад, коли до влади у США прийшов Дональд Трампа, який прагнув до перезавантаження відносин Москви і Вашингтона, проте такі плани реалізувати не вдалося.
Саме тому, як вважає Кулеба, треба спокійно реагувати на припущення, згідно з якими Байден може піти на угоду з Путіним ціною української держави.читайте такожЗеленський оголосив умову США і оцінив шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України
"Це дуже-дуже велике спрощення, я б сказав - примітивізація зовнішньої політики, - вважати, що за одну зустріч можна про все домовитися і що Сполучені Штати зрадять Україну. Тому що гра набагато складніша і Україна є дуже важливим партнером для Сполучених Штатів Америки. Тому я дуже спокійно реагую на всі конспірологічні теорії", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Зустріч Байдена і Путіна
- Американський президент Джо Байден 13 квітня під час телефонної розмови з господарем Кремля Володимиром Путіним запропонував йому провести зустріч у Європі в рамках саміту США і Росії.
- За два дні Штати вдарили санкціями по РФ, мотивуючи своє рішення відповідною реакцією на агресивну зовнішню політику Кремля. Під обмеження потрапила діяльність 6 російських технологічних компаній і 32 юридичних та фізичних осіб. Вашингтон також вислав 10 російських дипломатів.
- У відповідь Москва впровадила відповідні санкції проти Вашингтона, що передбачають висилку американських дипломатів і заборону американським високопосадовцям з США на в'їзд до Росії.
- Крім того, Росія внесла США до списку недружніх країн і заборонила американським дипломатичним відомствам наймати співробітників з числа громадян РФ.
- Незважаючи на погіршення російсько-американських відносин, сторони підтверджують плани проведення зустрічі Путіна і Байдена. У Кремлі кажуть, що такі перемовини можуть пройти в червні.
- Глава Держдепу США Ентоні Блінкен 20 травня сказав, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна може пройти вже найближчими тижнями. Можливе місце зустрічі - Ісландія.