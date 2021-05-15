У МЗС відповіли на зухвалий пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії

У МЗС відповіли на пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії / УНІАН

Слова глави Кремля Володимира Путіна про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що лідеру РФ не слід втручатися в справи інших країн, а зосередитися на розв'язанні першочергових проблем російського населення.

"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли й не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

Водночас він зазначив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги й невтручання у внутрішні справи.

"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на розв'язанні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, якраз саме на це й чекають громадяни Росії від російської влади", - підкреслили в МЗС України.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував кримінальну справу проти народного депутата від Опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука. На його думку, Україну перетворюють на антипод Росії.

"На якусь анти-Росію, на якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, отримуватимемо новини, які вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав господар Кремля.

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Справа Віктора Медведчука - про що йшлося раніше: