У МЗС відповіли на зухвалий пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії

Кремлю не варто втручатися у справи інших країн, а зосередитися на розв'язанні першочергових проблем російського населення, зазначили в українському МЗС.
Слова глави Кремля Володимира Путіна про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що лідеру РФ не слід втручатися в справи інших країн, а зосередитися на розв'язанні першочергових проблем російського населення.
"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли й не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко у коментарі РБК-Україна.
Водночас він зазначив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги й невтручання у внутрішні справи.
"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на розв'язанні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, якраз саме на це й чекають громадяни Росії від російської влади", - підкреслили в МЗС України.
Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував кримінальну справу проти народного депутата від Опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука. На його думку, Україну перетворюють на антипод Росії.
"На якусь анти-Росію, на якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, отримуватимемо новини, які вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав господар Кремля.
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Справа Віктора Медведчука - про що йшлося раніше:
- Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада та порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.