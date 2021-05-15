УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У МЗС відповіли на зухвалий пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії

15 травня 2021, 14:28

Кремлю не варто втручатися у справи інших країн, а зосередитися на розв'язанні першочергових проблем російського населення, зазначили в українському МЗС.

МЗС України
У МЗС відповіли на пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії / УНІАН

Слова глави Кремля Володимира Путіна про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що лідеру РФ не слід втручатися в справи інших країн, а зосередитися на розв'язанні першочергових проблем російського населення.

"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли й не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

Водночас він зазначив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги й невтручання у внутрішні справи.

"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на розв'язанні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, якраз саме на це й чекають громадяни Росії від російської влади", - підкреслили в МЗС України.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував кримінальну справу проти народного депутата від Опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука. На його думку, Україну перетворюють на антипод Росії.

"На якусь анти-Росію, на якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, отримуватимемо новини, які вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав господар Кремля.

читайте такожМедведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Справа Віктора Медведчука - про що йшлося раніше:

  • Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
  • 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада та порушення законів і звичаїв війни
  • Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

МЗС України Віктор Медведчук Володимир Путін новини України Олег Ніколенко
Зараз ви переглядаєте новину «У МЗС відповіли на зухвалий пасаж Путіна про перетворення України на "антипод" Росії». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Симптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіяхСимптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіях Як привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівкиЯк привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівки Нікі Мінаж топлес публічно вивалила величезні груди на відвертому фотоНікі Мінаж топлес публічно вивалила величезні груди на відвертому фото Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від соромуГороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від сорому Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі МедведчукаВбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука

Останні новини

13:22
Square Enix поділилася новими деталями масштабного доповнення Endwalker для FF XIV
13:17
Українська співачка заінтригувала зізнанням про роман з Позитивом на роботі Відео
13:12
"Кияни, насолоджуйтеся днем": синоптик попередила про погодний "переворот" Відео
13:10
Кулеба розкрив плани НАТО у разі військового вторгнення РФ в Україну Відео
12:37
Ольга Цибульська відповіла на чутки про схожість сина з Дзідзьо Відео
Реклама
12:36
"Брехлива пропага*донія": у Мережі відреагували на фейк про "нацистів" з Києва Відео
12:35
Гороскоп на завтра 17 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому загрожує покарання за довірливість Відео
12:20
Розробники Dying Light 2 поділилися новими подробицями майбутнього релізу Відео
12:14
Андре Тан розлучився: що призвело до розлучення Відео
12:04
Анна Різадінова зізналася, як вони спілкуються із Онищенком, якого розушукують в Україні Відео
12:03
Путін не рятуватиме свого кума Медведчука - політолог Відео
11:43
Соратник Медведчука зробив жорстку заяву на адресу Данілова і пригрозив йому в'язницею Відео
11:42
У моду входить приголомшлива жіноча стрижка флоб: особливості та кому пасує Фото Відео
11:14
Україна через цинізм Росії засекретила список учасників Кримської платформи Відео
11:07
Зустріч Байдена і Путіна: ексміністр попередив, що загрожує Україні Відео
10:57
Гороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програш Відео
10:23
Україну накриють грози, і у трьох областях буде майже +30 – синоптик Відео
10:10
Слабкість Кремля стає все більш помітною Погляд
10:00
Інфекціоністка розповіла, як українські лікарі гублять пацієнтів з COVID-19 Відео
09:38
Названо консерви, які не можна просто відкрити та з'їсти
Реклама
09:19
У Держдумі Росії обурилися реакцією Європи на "оглушливий щиголь" Медведчуку Відео
09:11
"Крутіше, ніж путлєр'югенд": нові відео "побєдобєсія" в Росії підірвали Мережу Відео
08:22
Коронавірус в Україні за добу виявлено у 3,5 тисячі осіб, але госпіталізацій тьма-тьмуща Відео
07:55
"Загроза не минула": Кулеба заявив, що російські війська як і раніше біля наших воріт Відео
07:27
Московська студентка продала цноту за "липовий" iPhone
07:12
Як 40 років тому: синоптик розповіла про погоду в Україні наприкінці травня Відео
06:34
З Медведчука ліпитимуть українського Нельсона Манделу Погляд
06:24
Експерт пояснив, чому відключення РФ від SWIFT стане ударом для України і Заходу Відео
06:05
Справжнього літа поки не буде: синоптик уточнив прогноз погоди до кінця травня Відео
06:02
Туніка офіційно повернулася в моду: вона стане знахідкою для весни-літа 2021 Фото Відео
05:31
В'язниця або втеча: експерт пояснив неминучість краху Медведчука Відео
05:24
У Авакова оцінили ймовірність втечі Медведчука з України Відео
05:03
Вчені розповіли, як житло може впливати на здоров'я Відео
03:51
Ківа відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником Відео
03:04
Бомба уповільненої дії: названо небезпеку дитячих сумішей
00:55
Привітання з Днем жон-мироносиць: листівки та побажання на День дружини
00:19
У США пояснили, чому Захід "проковтне" нове вторгнення Путіна в Україну Відео
15 травня, субота
23:46
Експерт розповіла, якими будуть ціни на черешню та абрикоси в Україні Відео
23:11
Регулювання цін на бензин і дизель: АЗС масово припиняють продаж палива Відео
22:56
Лікарі назвали найкорисніший весняний овоч для організму Відео
Реклама
22:17
Ситуація в Ізраїлі і Палестині загострюється: Байден терміново подзвонив Нетаньяху Відео
22:05
У "ДНР" оголосили збори резервістів і пригрозили облавами ухильникам Відео
21:26
На Україну насуваються сильні зливи і спека Відео
21:24
Бутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погрози Путіна Відео
20:51
Під Хмельницьким батько знущався і бив дітей розпеченою кочергою до страшних опіків Відео
20:34
У РФ пояснили, як Путін буде мстити Україні за арешт Медведчука Відео
20:22
У Авакова оцінили сценарій військової атаки РФ на Україну у разі вироку Медведчуку Відео
20:08
Рішення суду по Медведчуку - це боягузтво Офісу президента Погляд
20:07
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
19:55
Доктор Комаровський назвав головний спосіб зараження коронавірусом Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти