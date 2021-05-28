У Києві розкрили головну вимогу Путіна до Лукашенка щодо України

Путін спробує умовити Лукашенка підтримати Росію в питаннях Криму і Донбасу - МЗС України / Reuters

Президент Росії Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко в рамках перемовин у Сочі обговорять можливість підтримки Мінськом позиції РФ щодо Криму і Донбасу. При цьому сторони також проведуть розмову про поступову інтеграцію білоруської республіки до складу російської держави. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.

У інтерв'ю телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Путін спробує домовитися з Лукашенком про підтримку Росії в найбільш важливих для Москви напрямках, пов'язаних з Україною – щодо Криму і Донбасу.

"Росія схилятиме Мінськ підтримати її в найбільш чутливих питаннях українського порядку денного. Йдеться про питання Криму і Донбасу", вважає Єнін.

Також він підкреслив, що профільні українські міністерства і відомства вже працюють над вивченням питання можливої підтримки Білоруссю позиції Росії щодо окупованих українських територій.читайте такожЛавров заявив, що Росія готова відпустити Донбас до лона матері - України, але за однієї умови

Нагадаємо, в п'ятницю, 28 травня, проходить зустріч російського президента Володимира Путіна з главою Білорусі Олександром Лукашенком. Під час перемовин Лукашенко поскаржився Путіну на Євросоюз, який заборонив літакам Белавіа літати в небі над європейськими країнами.

Перемовини щодо Донбасу та Криму