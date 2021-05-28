У Києві розкрили головну вимогу Путіна до Лукашенка щодо України

Україна вивчає наслідки перемовин Путіна і Лукашенка.
Президент Росії Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко в рамках перемовин у Сочі обговорять можливість підтримки Мінськом позиції РФ щодо Криму і Донбасу. При цьому сторони також проведуть розмову про поступову інтеграцію білоруської республіки до складу російської держави. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.
У інтерв'ю телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Путін спробує домовитися з Лукашенком про підтримку Росії в найбільш важливих для Москви напрямках, пов'язаних з Україною – щодо Криму і Донбасу.
"Росія схилятиме Мінськ підтримати її в найбільш чутливих питаннях українського порядку денного. Йдеться про питання Криму і Донбасу", вважає Єнін.
Також він підкреслив, що профільні українські міністерства і відомства вже працюють над вивченням питання можливої підтримки Білоруссю позиції Росії щодо окупованих українських територій.читайте такожЛавров заявив, що Росія готова відпустити Донбас до лона матері - України, але за однієї умови
Нагадаємо, в п'ятницю, 28 травня, проходить зустріч російського президента Володимира Путіна з главою Білорусі Олександром Лукашенком. Під час перемовин Лукашенко поскаржився Путіну на Євросоюз, який заборонив літакам Белавіа літати в небі над європейськими країнами.
Перемовини щодо Донбасу та Криму
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня сказав про те, що Офіс глави держави веде перемовини з Кремлем щодо зустрічі українського гаранта з главою РФ Володимиром Путіним.
- У Кремлі, в свою чергу, підтвердили, що такі консультації йдуть. Перемовини з боку РФ веде заступник голови Адміністрації президента Дмитро Козак. Однак у Москві не впевнені, що вдасться узгодити порядок денний і домовитися про зустріч Путіна і Зеленського.
- Президент Зеленський казав, що для врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно вести перемовини в нормандському форматі, провести зустріч з Путіним і розглянути можливість підключення до діалогу щодо ситуації на сході України США.
- Як вказував Зеленський, якщо плани української влади реалізувати не вдасться, то питання Донбасу може бути винесено на референдум.
- Прессекретар Дмитро Пєсков раніше підкреслив, що глава РФ Путін готовий розмовляти з Зеленським навіть щодо Криму, однак йдеться не про питання повернення окупованого півострова до складу України.