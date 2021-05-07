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У МЗС розкрили плани США на перемовини щодо повернення Криму в Україну

7 травня 2021, 08:50

Вашингтон буде представлено на саміті Кримської платформи на високому рівні, стверджує Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
США закликають треті країни взяти участь у Кримській платформі - Кулеба / УНІАН

Сполучені Штати Америки підтримують створення Україною перемовного майданчика Кримська платформа. Планується, що американська держава буде представлена на саміті щодо Криму на високому рівні. Вашингтон не тільки підтримує плани Києва щодо повернення окупованого півострова, але й закликає інші держави до участі в проекті. Про це заявив мністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі програми Право на владу він розповів про те, що США підтвердили абсолютну підтримку курсу Києва щодо повернення Криму до складу України.

"США під час цього візиту, по-перше, підтвердили, що повністю підтримують ініціативу Кримської платформи, друге – вони будуть представлені на високому рівні на саміті платформи, третє – вони заохочують і закликають треті країни так само підтримувати ідею Кримської платформи", - сказав Кулеба.читайте такожУ Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну

Також він підкреслив, що у Верховній Раді вже створена група підтримки Кримської платформи, яка працює над тим, щоб українській державі вдалося провести саміт на максимально ефективному рівні.

Повернення Криму до складу України

новини США Дмитро Кулеба новини України Кримська платформа
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