У МЗС розкрили плани США на перемовини щодо повернення Криму в Україну

Вашингтон буде представлено на саміті Кримської платформи на високому рівні, стверджує Дмитро Кулеба.
Сполучені Штати Америки підтримують створення Україною перемовного майданчика Кримська платформа. Планується, що американська держава буде представлена на саміті щодо Криму на високому рівні. Вашингтон не тільки підтримує плани Києва щодо повернення окупованого півострова, але й закликає інші держави до участі в проекті. Про це заявив мністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У ефірі програми Право на владу він розповів про те, що США підтвердили абсолютну підтримку курсу Києва щодо повернення Криму до складу України.
"США під час цього візиту, по-перше, підтвердили, що повністю підтримують ініціативу Кримської платформи, друге – вони будуть представлені на високому рівні на саміті платформи, третє – вони заохочують і закликають треті країни так само підтримувати ідею Кримської платформи", - сказав Кулеба.читайте такожУ Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну
Також він підкреслив, що у Верховній Раді вже створена група підтримки Кримської платформи, яка працює над тим, щоб українській державі вдалося провести саміт на максимально ефективному рівні.
Повернення Криму до складу України
- Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, згідно з яким держава запускає заходи, спрямовані на реалізацію Кримської платформи. Перемовний майданчик передбачає обговорення питань, спрямованих на реінтеграцію окупованого Криму.
- На засіданні РНБО 11 березня була прийнята стратегія повернення захоплених Росією Криму і Севастополя до складу України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що робота щодо деокупації Криму базується на трьох головних засадах: реалізація завдань в рамках стратегії щодо півострову, зміцнення зусиль з повернення півострова в рамках Кримської платформи і реалізація кроків, які спрямовані на відновлення суверенітету української держави над АР.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба 1 травня заявляв, що у Росії дуже серйозно ставляться до Кримської платформи і намагатимуться перешкодити реалізації заходів, пов'язаних з поверненням Криму.