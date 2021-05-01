У МЗС України оголосили про плани Зеленського на перемовини з Путіним

Зеленський на перемовинах з Путіним може обговорити питання Криму і Донбасу - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ пропонує варіанти врегулювання збройного конфлікту Росії та України на Донбасі, тоді як Москва змушена реагувати на ініціативи української держави. Саме Путін приймає рішення щодо війни, тому Зеленський пропонує йому перемовини. Метою зустрічі президентів є деокупація територій, включаючи анексований Крим. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що Київ вже рік працює над вирішенням російсько-українського конфлікту і пропонує Москві варіанти. І наразі саме Кремль змушений шукати правильні відповіді на питання України.

"Вже рік ми не відбиваємося від російських пропозицій, а нав'язуємо, пропонуємо різноманітні опції і створюємо ситуації, тобто змушуємо Росію реагувати. І в цьому випадку саме президент Путін змушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу президента Зеленського", - вважає Кулеба.читайте такожУ Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом

За його словами, зустріч президента Зеленського з главою РФ Путіним потрібна для завершення конфлікту на Донбасі, тому що рішення щодо цього питання у Росії приймає господар Кремля. І коли Зеленський каже про звільнення українських територій, мова йде не тільки про Донбас, а й про Крим.

"Основна мета зустрічі - це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Запевняю, коли президент каже про деокупацію, він має на увазі і Донбас, і Крим",- підкреслив Дмитро Кулеба.

Перемовини Зеленського і Путіна