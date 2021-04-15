У МЗС України відреагували на нові санкції США проти Росії

Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму.
Україна підтримує введення США нових санкцій проти Росії за її дії в анексованому Криму та за втручання в американські вибори, написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму і масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США", - написав Кулеба.
Глава зовнішньополітичного відомства додав, що демократія потребує захисту.
Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній.Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
Автор: Катерина Трохимчук