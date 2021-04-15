У МЗС України відреагували на нові санкції США проти Росії

Дмитро Кулеба підтримав санкції США проти Росії / УНІАН

Україна підтримує введення США нових санкцій проти Росії за її дії в анексованому Криму та за втручання в американські вибори, написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму і масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США", - написав Кулеба.

Глава зовнішньополітичного відомства додав, що демократія потребує захисту.

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