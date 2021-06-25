У МЗС України відреагували на продовження ЄС санкцій проти Росії

МЗС України відреагувало на санкції / ZN.UA

Україна вітає рішення лідерів Євросоюзу продовжити санкції проти Росії до 2022 року, які були введені в 2014-му у зв'язку з окупацією Криму. Москва є стороною конфлікту на Донбасі і повинна неухильно виконувати Мінські угоди, повідомила в Twitter перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар.

"Вітаю політичне рішення Європейської Ради продовжити строк дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року", - написала вона.

Джеппар підкреслила, що Росія як сторона конфлікту на Донбасі має неухильно виконати Мінські домовленості. Крім того, за її словами, Москва зобов'язана відвести свої війська від кордонів України і вивести їх із території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії, введені в 2014 році у зв'язку з приєднанням Криму і війною в Донбасі, повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Євросоюз ввів свої найсильніші санкції у 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.