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У Міноборони назвали фейк про заморожування військової допомоги США провокацією Москви

19 червня 2021, 15:14
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Міністр оборони прокоментував інформацію про те, що нібито США призупинили військову допомогу Україні.

Таран
Таран назвав фейк про заморожування військової допомоги США провокацією Москви / УНІАН

Поява фейку про заморожування військової допомоги Києву - це елемент інформаційної війни Росії проти України, заявив міністр оборони Андрій Таран.

"Не дивно, коли так звані "ЗМІ" держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприкритою зброєю військової машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні ЗМІ, в тому числі з тих, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації, не перевіряють зміст і джерела такого роду інформ-вкидань, і стають сліпим інструментом інформаційної війни в руках ворога", - цитує Тарана пресслужба Міноборони.

Глава оборонного відомства нагадав, що Міноборони з 2020 року в умовах стримування збройної агресії Російської Федерації системно і послідовно реалізує другий етап військової реформи. Він уточнив, що здійснюється тісна співпраця з міжнародними партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами Америки.

"Протягом січня-березня 2021 року Міністерство оборони України у взаємодії з іншими уповноваженими органами державної влади України та американськими партнерами організувало роботу щодо оцінки стану реалізації завдань оборонної реформи та реформи оборонно-промислового комплексу. Унаслідок проведеної роботи на початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало і передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном і Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - заявив Таран.

читайте такожВійськова допомога від США: що реально дадуть Україні і чим відповість РосіяРаніше видання Politico повідомило, що Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів доларів, який містить летальну зброю. Посилаючись на джерела, видання зазначило, що над підготовкою документа працювали чиновники Держдепартаменту і Пентагону. Але одне з джерел повідомило, що пакет все ще може бути швидко відправлений до України.

Трохи згодом у Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Прессекретар президента США Джен Псакі зазначила, що на цей момент Києву надана в повному обсязі допомога, запланована Конгресом.

військова допомога новини України Андрій Таран
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