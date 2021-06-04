У Мін'юсті розповіли, в якому випадку олігарха можна буде кинути за грати

Малюська повідав , за що каратимуть олігархів / УНІАН

Міністр юстиції Денис Малюська відповів на критику президентського законопроекту про олігархів. Чиновник заявив, що документ передбачатиме серйозні наслідки для олігархів.

Малюська в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера підкреслив, що після відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, українським олігархам за приховування статків загрожуватиме в'язниця.

"Багато хто звинувачує, що наслідків для олігархів начебто немає. Є і вони величезні - декларування. Якщо хтось із олігархів сховає якийсь актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті, - в'язниця. Законопроект, ветований президентом, буде відкоригований і навіть відсутня декларація буде тягнути за собою в'язницю. Наслідок шалений", - сказав міністр.

Законопроект Зеленського про "статус олігарха"