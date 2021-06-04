У Мін'юсті розповіли, в якому випадку олігарха можна буде кинути за грати

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як каратимуть олігархів за недостовірні дані в деклараціях.
Міністр юстиції Денис Малюська відповів на критику президентського законопроекту про олігархів. Чиновник заявив, що документ передбачатиме серйозні наслідки для олігархів.
Малюська в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера підкреслив, що після відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, українським олігархам за приховування статків загрожуватиме в'язниця.
"Багато хто звинувачує, що наслідків для олігархів начебто немає. Є і вони величезні - декларування. Якщо хтось із олігархів сховає якийсь актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті, - в'язниця. Законопроект, ветований президентом, буде відкоригований і навіть відсутня декларація буде тягнути за собою в'язницю. Наслідок шалений", - сказав міністр.
Законопроект Зеленського про "статус олігарха"
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 11 травня говорив про те, що президент Зеленський дав завдання РНБО, Антимонопольному комітету та офісу глави держави розробити проєкт закону Про статус олігархів.
- За його словами, під дію закону може потрапити діяльність 13 українців, які впливають на політику України.
- 2 червня законопроект Зеленського "про олігархів" з'явився у Верховній Раді. Законодавча ініціатива передбачає появу спеціального реєстру осіб, яких держава визнає олігархами.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що якщо бізнес-групи виступлять проти таких ініціатив української влади, держава прийме відповідні заходи.
Автор: Катерина Трохимчук