У Молдові поскаржилися на викрадення українського судді-хабарника

Адвокат Чауса Юліан Балан сьогодні повідомив, що група невідомих озброєних чоловіків у центрі Кишинева викрала українського суддю.
У Молдові заявили про викрадення скандального українського судді Миколи Чауса, який прославився тим, що закопував у себе на городі банки з грошима.
Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови, пише молдавське агентство Newsmaker.
Адвокат Чауса Юліан Балан сьогодні повідомив, що група невідомих озброєних чоловіків у центрі Кишинева викрала українського суддю. Факт викрадення судді Чауса підтвердила агентству Newsmaker прессекретар поліції Кишинева Наталія статі.
"Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13: 15", - розповіла вона.
Справа Миколи Чауса - що необхідно знати:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
Автор: Катерина Трохимчук