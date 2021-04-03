У Молдові поскаржилися на викрадення українського судді-хабарника

У Молдові викрали суддю Чауса / УНІАН

У Молдові заявили про викрадення скандального українського судді Миколи Чауса, який прославився тим, що закопував у себе на городі банки з грошима.

Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови, пише молдавське агентство Newsmaker.

Адвокат Чауса Юліан Балан сьогодні повідомив, що група невідомих озброєних чоловіків у центрі Кишинева викрала українського суддю. Факт викрадення судді Чауса підтвердила агентству Newsmaker прессекретар поліції Кишинева Наталія статі.

"Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13: 15", - розповіла вона.

Справа Миколи Чауса - що необхідно знати: