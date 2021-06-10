У МВФ зробили гучну заяву щодо співпраці з Україною

У МВФ заявили про прогрес у переговорах в Україні / Reuters

Представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна та Міжнародний валютний фонд як і раніше знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

"Певний прогрес досягнутий, але для завершення першого перегляду більше потрібно", - сказав Райс на брифінгу в четвер, 10 червня, у Вашингтоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що Райс, не розкриваючи деталей, нагадав, що метою обумовлених у рамках програми заходів є, зокрема, поліпшення управління в Нацбанку і законодавства про банківський нагляд, середньострокове зниження бюджетного дефіциту, посилення антикорупційної вертикалі та судової системи.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона має діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора $5 млрд доларів. Перші $2,1 млрд Київ вже отримав.

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Згідно з планом співпраці, Україні мають виділити ще $3,5 млрд, проте надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.

У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб необхідні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.