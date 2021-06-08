У НАБУ підтвердили справжність скандальних "плівок Медведчука"

Телефонні переговори Медведчука з терористами Донбасу справжні / УНІАН

Згідно з оприлюдненими записами телефонних розмов, Віктор Медведчук запросто міг впливати на дії колишнього глави держави Петра Порошенка, пише ТСН.

Телефонні переговори Віктора Медведчука з терористами ОРДЛО і чиновниками Кремля, які оприлюднило видання "Бігус Інфо" - справжні, стверджує директор НАБУ Артем Ситник.

В інтерв'ю журналістам він зазначив, що звернувся до СБУ з проханням надати ці плівки, щоб залучити до антикорупційних справ бюро.

З цих записів випливає, що з червня 2014 Медведчук міг впливати на вчинки п'ятого президента. Від його імені він вів переговори з бойовиками і організовував корупційні схеми з поставками в Україну вугілля з окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

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Напередодні, журналісти оприлюднили останню серію розслідувань діяльності кума Путіна в Україні, яка присвячена обміну полоненими. І, виходячи з телефонних розмов, Медведчук виступав швидше на боці Росії, ніж представляв інтереси українських військовополонених. Разом з тим, він, нібито, підтримував і піар акції Петра Порошенка, пов'язані з обміном військовополонених. Зокрема йдеться про звільнення з полону кіборга Андрія Гречаного з позивним Рахман. Медведчук кілька разів просив бойовиків не віддавати його волонтерам, нібито, щоб Порошенко міг зняти зворушливий ролик.

Раніше Главред писав про те, що журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з бойовиками "ЛДНР", помічниками Путіна і чиновниками Кремля за 4 роки. Розслідувачі підготували цикл відео Як гартувалася мерзота і розділили їх на чотири тематичні частини.

Експерти перевіряють справжність оприлюднених журналістами записів телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука в період 2014-2018 років.