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У Нафтогазі пройшлися по звільненню Коболєва

28 квітня 2021, 18:30

У Нафтогазі зазначили, що подання пропозиції про звільнення голови правління належать до компетенції наглядової ради.

Нафтогаз
Нафтогаз відреагував на звільнення Коболєва / gk-press.if.ua

У компанії Нафтогаз України пройшлися по сьогоднішньому звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління.

У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є "юридичною маніпуляцією", йдеться в заяві Нафтогазу в Facebook.

"Прийняте Кабміном рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над основоположними принципами корпоративного управління державними підприємствами", - заявили в компанії.

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У Нафтогазі зазначили, що подання пропозиції про звільнення голови правління разом з відповідним рішення належать до компетенції наглядової ради і не можуть бути передані загальним зборам акціонерів.

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"Спосіб, яким сьогодні було прийнято рішення щодо органів управління" Нафтогазу", демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами",- зазначили в НАК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Наприкінці серпня 2019 року головою Міністерства енергетики призначили Олексія Оржеля. Оржель звільнений з посади на початку березня 2020 року.
  • Першим заступником і виконуючим обов'язки міністра енергетики була Ольга Буславець. Наприкінці грудня 2020-го Кабмін під час екстреного засідання звільнив її з посад. На посаді уряд призначило колишнього виконавчого директора Нафтогазу України Юрія Вітренка.
  • Кабмін кілька разів направляв до парламенту подання про призначення Вітренко на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики, проте в Раді для призначення не вистачало голосів нардепів.

Нафтогаз Юрій Вітренко Андрій Коболєв
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