У Нафтогазі пройшлися по звільненню Коболєва

Нафтогаз відреагував на звільнення Коболєва / gk-press.if.ua

У компанії Нафтогаз України пройшлися по сьогоднішньому звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління.

У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є "юридичною маніпуляцією", йдеться в заяві Нафтогазу в Facebook.

"Прийняте Кабміном рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над основоположними принципами корпоративного управління державними підприємствами", - заявили в компанії.

У Нафтогазі зазначили, що подання пропозиції про звільнення голови правління разом з відповідним рішення належать до компетенції наглядової ради і не можуть бути передані загальним зборам акціонерів.

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"Спосіб, яким сьогодні було прийнято рішення щодо органів управління" Нафтогазу", демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами",- зазначили в НАК.

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