У НАТО заявили, що Україна і Грузія будуть членами Альянсу

Вступ України до НАТО / УНІАН

Україна і Грузія стануть повноцінними членами Північноатлантичного Альянсу, як це було заявлено в ході Бухарестського саміту НАТО у 2008 році. Про це заявив заступник Генсекретаря НАТО Мірча Джоане в ході Кримської платформи.

На тлі російської агресії, за словами Джоане, НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні – кораблі Альянсу постійно патрулюють акваторію. Він також звернув увагу на поглиблення співпраці НАТО з Грузією та Україною і навів як приклад регулярні навчання Sea Breeze.

Представник НАТО на саміті нагадав, що Альянс захищає суверенітет і цілісність України, і не має наміру визнавати окупацію Криму Росією, що підтвердив червневий саміт НАТО.

"НАТО засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Крим – це територія України. Ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над півостровом", – резюмував Мірча Джоане.