УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У НАТО заявили, що Україна і Грузія будуть членами Альянсу

24 серпня 2021, 10:37

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ході свого виступу на установчому саміті Кримської платформи.

НАТО
Вступ України до НАТО / УНІАН

Україна і Грузія стануть повноцінними членами Північноатлантичного Альянсу, як це було заявлено в ході Бухарестського саміту НАТО у 2008 році. Про це заявив заступник Генсекретаря НАТО Мірча Джоане в ході Кримської платформи.

На тлі російської агресії, за словами Джоане, НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні – кораблі Альянсу постійно патрулюють акваторію. Він також звернув увагу на поглиблення співпраці НАТО з Грузією та Україною і навів як приклад регулярні навчання Sea Breeze.

Представник НАТО на саміті нагадав, що Альянс захищає суверенітет і цілісність України, і не має наміру визнавати окупацію Криму Росією, що підтвердив червневий саміт НАТО.

"НАТО засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Крим – це територія України. Ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над півостровом", – резюмував Мірча Джоане.

Вступ України до НАТО – про що повідомлялося раніше

Секретар РНБО Олексій Данилов піддав жорсткій критиці Німеччину і Францію через питання інтеграції України в НАТО. За його словами, у 2008 році Берлін і Париж в останній момент відмовили Києву в наданні ПДЧ в Альянс, унаслідок чого через роки виявилася можливою російська агресія. Держави вчинили таким чином, оскільки не хотіли "злити Росію".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зауважила, що серед країн Північноатлантичного альянсу вже склався консенсус, згідно з яким вони підтримують вступ української держави до блоку безпеки заходу. Втім, Київ має реалізувати низку реформ для успішного завершення шляхи інтеграції в НАТО.

viber
НАТО деокупація Криму Кримська платформа
Зараз ви переглядаєте новину «У НАТО заявили, що Україна і Грузія будуть членами Альянсу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ані Лорак відзначилася неоднозначним висловлюванням на Новій Хвилі в РосіїАні Лорак відзначилася неоднозначним висловлюванням на Новій Хвилі в Росії Сьогодні починається найсильніша магнітна буря серпня 2021: що робитиСьогодні починається найсильніша магнітна буря серпня 2021: що робити Названо найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинахНазвано найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинах Україну накриють сильні дощі та град: де саме очікуються опадиУкраїну накриють сильні дощі та град: де саме очікуються опади Помер знаменитий актор і найвища людина в світі українського походження Ігор ВовковинськийПомер знаменитий актор і найвища людина в світі українського походження Ігор Вовковинський

Останні новини

09:22

Свята у вересні 2021 в Україні: День знань, День підприємця і День кіно

09:21

Антоша знайшовся: плазуна-втікача виявили прямо біля будинку господині в Києві

09:10

Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків Зодіаку: розчарування, інтриги і ризик аварій Відео

09:10

Екстрасенс написав прощальну записку кров'ю і вбив себе

08:35

Коронавірус в Україні 25 серпня: у День Незалежності знайшли понад 700 нових хворих

Реклама
08:19

Грози та значне похолодання: в Україні сьогодні зміниться погода

07:54

У США є план "Б" щодо Афганістану: Байден дав доручення Пентагону Відео

07:27

"Росіяни кращі за українців": студентка із Сум погрожувала спалити українські прапори Відео

06:56

Фіналістка Холостяка засвітила апетитні груди після купання в басейні

06:45

Походження COVID-19: розвідка США докопалася до правди Відео

06:11

Святкова заграва, або "анти-Росія" контратакує Погляд

05:41

Меню на Горіховий Спас 2021: дивовижні рецепти Відео

05:30

Як накачати прес до кубиків: зірковий тренер показав на відео 7 крутих вправ Відео

04:55

Літо в Україні стало пекельно спекотним і це не межа - кліматолог

04:43

Місячний календар стрижок на вересень 2021: кращі дні для нової зачіски, манікюру, процедур краси

04:18

Людей обдурили: у Києві концерт оперної зірки до Дня Незалежності закінчився скандалом Відео

03:13

Дмитро Монатік став Заслуженим артистом України

02:53

Гола Настя Каменських мало не звела з розуму шанувальників шикарними формами

02:26

Експерт спрогнозував, чи загрожують світу теракти після перемоги Талібану в Афганістані Відео

01:50

ТОП-5 варіантів корисної вечері для стрункої фігури, які швидко і легко готуються

Реклама
01:18

"Меркель шокувала": Ющенко назвав винних у провалі ПДЧ для України у 2008 році Відео

00:48

Лариса Доліна роздягнулася і продемонструвала схудлу на 20 кіло фігуру

00:20

Що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від солодкого Відео

00:11

"Придністровізація" від Кабміну: як пропонують повертати Донбас і Крим

24 серпня, вівторок
23:58

Зеленський закликав Францію тиснути на Росію через Донбас Відео

23:22

"Була зупинка серця": у Херсонській області в дитячому таборі дитина впала в кому Відео

22:51

Миттєво опухло обличчя і стало важко дихати: Влад Яма після вечері в ресторані потрапив до лікарні Відео

22:32

Бойовики влаштували атаку і намагалися збити українські прапори над Донбасом Фото Відео

21:50

У США пообіцяли допомогти Києву в захисті від агресії РФ і натякнули на просування в НАТО Відео

21:37

Небезпечні морози і хуртовини: з'явився прогноз погоди в Україні на зиму 2021-2022 Відео

21:05

Росія звинуватила Україну і завела справу через водну блокаду Криму Відео

21:00

Яскраве шоу незалежності Погляд

20:40

Порошенко після нападу різко звернувся до Зеленського і заговорив про "зелені шмарклі" Відео

20:14

Побили та залишили помирати: у Конотопі посеред вулиці знайшли мертвим чоловіка Відео

20:04

Запросили "своїх": олімпійська легенда України обурилася через святкування Дня Незалежності Відео

19:43

Обмін полоненими і зустріч у нормандському форматі: ТКГ збереться на термінове засідання Відео

19:41

У РФ нахабно відповіли на пропозицію Зеленського щодо Кримської платформи та пригрозили учасникам Відео

19:15

Викрадення українського літака в Кабулі: з'явилися подробиці скандалу

19:05

Прикмети на 25 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:59

Ухилився від яйця, але не відхилився від зеленки: з'явилися деталі нападу на Порошенка Відео

Реклама
18:26

У Києві вандал облив фарбою себе і флагшток під КМДА Відео

18:19

"Бореться": Ющенко розповів про стан здоров'я Кравчука Відео

18:12

Вийшов повноцінний трейлер фільму Людина павук: немає шляху додому Відео

17:53

Порошенка облили зеленкою в центрі Києва, нападника затримали Відео

17:49

Небезпечна погода: в Україну мчить ураган і похолодання Відео

17:28

DC comics зроблять Супермена геєм в нових випусках коміксів

17:12

Оксана Баюл, яка відмовилася від громадянства, висунула звинувачення Україні Відео

16:57

Лавров визвірився через Кримську платформу: заявив про "неонацистів" і "русофобію" в Києві Відео

16:32

Учасники Маршу захисників на Хрещатику заспівали матюкливий хіт про Путіна Відео

16:20

Назвали учасників концерту до Дня Незалежності на Олімпійському і як його дивитися вдома

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти