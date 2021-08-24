У НАТО заявили, що Україна і Грузія будуть членами Альянсу

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ході свого виступу на установчому саміті Кримської платформи.
Україна і Грузія стануть повноцінними членами Північноатлантичного Альянсу, як це було заявлено в ході Бухарестського саміту НАТО у 2008 році. Про це заявив заступник Генсекретаря НАТО Мірча Джоане в ході Кримської платформи.
На тлі російської агресії, за словами Джоане, НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні – кораблі Альянсу постійно патрулюють акваторію. Він також звернув увагу на поглиблення співпраці НАТО з Грузією та Україною і навів як приклад регулярні навчання Sea Breeze.
Представник НАТО на саміті нагадав, що Альянс захищає суверенітет і цілісність України, і не має наміру визнавати окупацію Криму Росією, що підтвердив червневий саміт НАТО.
"НАТО засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Крим – це територія України. Ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над півостровом", – резюмував Мірча Джоане.
Вступ України до НАТО – про що повідомлялося раніше
Секретар РНБО Олексій Данилов піддав жорсткій критиці Німеччину і Францію через питання інтеграції України в НАТО. За його словами, у 2008 році Берлін і Париж в останній момент відмовили Києву в наданні ПДЧ в Альянс, унаслідок чого через роки виявилася можливою російська агресія. Держави вчинили таким чином, оскільки не хотіли "злити Росію".
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зауважила, що серед країн Північноатлантичного альянсу вже склався консенсус, згідно з яким вони підтримують вступ української держави до блоку безпеки заходу. Втім, Київ має реалізувати низку реформ для успішного завершення шляхи інтеграції в НАТО.