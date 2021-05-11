В офісі президента відреагували на обшуки у Медведчука

У Володимира Зеленського заявили, що нардепу доведеться пройти через судовий процес, як це й передбачено законом.
Скандальному нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також його спільникам доведеться пройти через судовий процес, як це й передбачено законом. Про це журналістам заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для всього нашого суспільства. По-перше, державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами його дивної медіа-імперії. По-друге, десятки класичних непрозорих схем і угод, про що багато журналістських розслідувань... Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організувати свій "бізнес" чесно. Тільки політичний "криша" при різній владі протягом багатьох років допомагала Медведчуку уникати уваги правоохоронних органів і прокуратури", - сказав Подоляк.
Він підкреслив, що цій "вкрай впливовій і солідній людині", яка, за словами Подоляка, намагалася вирішувати долю народу і активно користувалася ресурсами країни в Криму вже після окупації, сховатися від слідчих дій не вдасться.
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"У президента Зеленського достатньо політичної волі, щоб в Україні дійсно працював принцип верховенства права і рівності всіх громадян перед законом і судом", - резюмував радник глави ОП.
У чому звинувачують Медведчука
- Главу політради партії Опозиційна платформа - за життя і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, в будинку якого сьогодні відбулися обшуки, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що правоохоронці за результатами обшуків не змогли з'ясувати, де зараз Медведчук. За даними низки ЗМІ, нардеп перебував у себе вдома, куди СБУ прийшла з обшуками, але правоохоронців туди не пускали його охоронці.
- СБУ 11 травня прийшла з обшуками в будинок Медведчука на вулиці Монтажників, де він зараз проживає з сім'єю. Пізніше в пресцентрі СБУ підтвердили цю інформацію. Обшуки пов'язані зі справою про видобуток газу в Криму.