В офісі президента відреагували на обшуки у Медведчука

На обшуки у Медведчука відреагували в офісі президента / УНІАН

Скандальному нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також його спільникам доведеться пройти через судовий процес, як це й передбачено законом. Про це журналістам заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для всього нашого суспільства. По-перше, державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами його дивної медіа-імперії. По-друге, десятки класичних непрозорих схем і угод, про що багато журналістських розслідувань... Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організувати свій "бізнес" чесно. Тільки політичний "криша" при різній владі протягом багатьох років допомагала Медведчуку уникати уваги правоохоронних органів і прокуратури", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що цій "вкрай впливовій і солідній людині", яка, за словами Подоляка, намагалася вирішувати долю народу і активно користувалася ресурсами країни в Криму вже після окупації, сховатися від слідчих дій не вдасться.

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"У президента Зеленського достатньо політичної волі, щоб в Україні дійсно працював принцип верховенства права і рівності всіх громадян перед законом і судом", - резюмував радник глави ОП.

У чому звинувачують Медведчука