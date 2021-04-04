В Офісі президента озвучили нові деталі бесіди Зеленського і Байдена

Джо Байден / Reuters

Перша розмова в телефонному режимі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена відбувся в найпотрібніший момент-під час загострення ситуації в зоні військових дій на Донбасі. Про це в інтерв'ю порталу Лівий берег заявив Ігор Жовква-заступник Андрія Єрмака, керівника офісу президента.

За словами дипломата, на початку телефонної бесіди глава Білого дому відразу висловив упевненість, що переговори будуть якісними, змістовними.

"[Глави держав-головред] обговорили останнє загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні в цій ситуації. Було отримано запевнення, що Сполучені Штати не залишать нашу державу поодинці. Говорили президенти і про тимчасово окупований півострів Крим і про важливість участі США в підготовці саміту "Кримської платформи" і про їх участь у саміті", ‒ заявив Жовква.

Головне, на думку чиновника, сигнал, який пролунав від Байдена - Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.

"Ми отримали ту єдину відповідь, яку і повинні були отримати від нашого стратегічного партнера: США не дадуть нікому безкарно розв'язати руки для нових агресивних дій в нашому регіоні. Ось це і є основний меседж розмови двох лідерів", - сказав він.

читайте такожРозмова Байдена з Зеленським: прихильники Порошенка знайшли його " слід"

Дзвінок Байдена Зеленському - що було раніше: