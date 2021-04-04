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В Офісі президента озвучили нові деталі бесіди Зеленського і Байдена

4 квітня 2021, 10:17

Ігор Жовква - заступник Андрія Єрмака, керівника Офісу президента - озвучив нову порцію подробиць телефонної бесіди президентів США та України.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Перша розмова в телефонному режимі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена відбувся в найпотрібніший момент-під час загострення ситуації в зоні військових дій на Донбасі. Про це в інтерв'ю порталу Лівий берег заявив Ігор Жовква-заступник Андрія Єрмака, керівника офісу президента.

За словами дипломата, на початку телефонної бесіди глава Білого дому відразу висловив упевненість, що переговори будуть якісними, змістовними.

"[Глави держав-головред] обговорили останнє загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні в цій ситуації. Було отримано запевнення, що Сполучені Штати не залишать нашу державу поодинці. Говорили президенти і про тимчасово окупований півострів Крим і про важливість участі США в підготовці саміту "Кримської платформи" і про їх участь у саміті", ‒ заявив Жовква.

Головне, на думку чиновника, сигнал, який пролунав від Байдена - Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.

"Ми отримали ту єдину відповідь, яку і повинні були отримати від нашого стратегічного партнера: США не дадуть нікому безкарно розв'язати руки для нових агресивних дій в нашому регіоні. Ось це і є основний меседж розмови двох лідерів", - сказав він.

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Дзвінок Байдена Зеленському - що було раніше:

  • Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.
  • За підсумками розмови глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.
  • У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
  • Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.
Джо Байден новини України
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