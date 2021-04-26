В Офісі президента заявили, що не запрошуватимуть Путіна до Києва

В Офісі президента заявили, що не збираються запрошувати Путіна до Києва / Фото Reuters

В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва, навіть після того, як він відмовився зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським на Донбасі.

Як заявив в інтерв'ю виданню LIGA.net глава Офісу президента Андрій Єрмак, гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним. "Ні, я вважаю це некоректним", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання про готовність запросити главу Кремля до столиці України.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше: