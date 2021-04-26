В Офісі президента заявили, що не запрошуватимуть Путіна до Києва

Очільник ОП Андрій Єрмак розповів про те, що попри відмову Путіна зустрічатися із Зеленським на Донбасі, в столиці України главу Кремля бачити не хочуть.
В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва, навіть після того, як він відмовився зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським на Донбасі.
Як заявив в інтерв'ю виданню LIGA.net глава Офісу президента Андрій Єрмак, гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним. "Ні, я вважаю це некоректним", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання про готовність запросити главу Кремля до столиці України.
Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:
- 23 квітня заступник голови АП РФ Дмитро Козак запропонував провести переговори на Донбасі за участю України, Росії, Франції, Німеччини, а також "ДНР" і "ЛНР".
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що представники бойовиків "ДНР" і "ЛНР" відстоюють позицію російської сторони, тому їх участь у переговорному процесі не буде конструктивною.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.