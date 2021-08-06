В окупованому Сімферополі з'явились написи на підтримку Кримської платформи

На подію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який наразі перебуває у Вашингтоні.
На в'їзді до Сімферополя з'явилися написи на підтримку Кримської платформи, яка пройде в Києві 23 серпня. Нагадаємо, що це глобальна система ініціатив, покликана консолідувати міжнародне товариство навколо теми окупованого РФ півострова.
Невідомі зробили красномовні написи: "Ми за Кримську платформу", яку тепер бачать всі, хто в'їжджає до Сімферополя з боку селища Молодіжне, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.
Окупаційна влада поки не відреагувала на таку картину при в'їзді у Сімферополь, проте реакція української сторони не змусила себе чекати. Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав такий вчинок проукраїнських жителів тимчасово окупованого півострова. Також чиновник зазначив, що кількість учасників "Кримської платформи" зросла – у Києві очікуються делегати 32 країн світу.
Кримська платформа в Києві: головне
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня підтвердив інформацію, згідно з якою саміт Кримської платформи пройде 23 серпня в Києві. Влада очікує візиту високопоставлених представників іноземних держав з подальшим підписанням важливих документів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія вкрай серйозно поставилася до ініціативи України по Криму. На базі російського МЗС створено підрозділ, який працює над дискредитацією української ідеї.
- На думку Кулеби, саміт Кримської платформи стане найбільшим заходом за 30-річчя незалежності України. Москві не вдасться перешкодити планам Києва.
- Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що на саміті Кримської платформи мають підписати важливу декларацію з питань звільнення окупованого півострова.
Раніше Главред вже повідомляв, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Дом пообіцяв повернення Криму в Україну. В ході спілкування з журналістом гарант зазначив, що окупували Крим люди ніколи не будуть любити цю землю так, як українці, у яких з півостровом пов'язано безліч спогадів. Для них це чужа територія, яка "ніколи не буде російською".