В окупованому Сімферополі з'явились написи на підтримку Кримської платформи

Написи на підтримку Кримської платформи / фото facebook.com/dogrujol

На в'їзді до Сімферополя з'явилися написи на підтримку Кримської платформи, яка пройде в Києві 23 серпня. Нагадаємо, що це глобальна система ініціатив, покликана консолідувати міжнародне товариство навколо теми окупованого РФ півострова.

Невідомі зробили красномовні написи: "Ми за Кримську платформу", яку тепер бачать всі, хто в'їжджає до Сімферополя з боку селища Молодіжне, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

Окупаційна влада поки не відреагувала на таку картину при в'їзді у Сімферополь, проте реакція української сторони не змусила себе чекати. Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав такий вчинок проукраїнських жителів тимчасово окупованого півострова. Також чиновник зазначив, що кількість учасників "Кримської платформи" зросла – у Києві очікуються делегати 32 країн світу.

Кримська платформа в Києві: головне

Президент України Володимир Зеленський 20 травня підтвердив інформацію, згідно з якою саміт Кримської платформи пройде 23 серпня в Києві. Влада очікує візиту високопоставлених представників іноземних держав з подальшим підписанням важливих документів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія вкрай серйозно поставилася до ініціативи України по Криму. На базі російського МЗС створено підрозділ, який працює над дискредитацією української ідеї.

На думку Кулеби, саміт Кримської платформи стане найбільшим заходом за 30-річчя незалежності України. Москві не вдасться перешкодити планам Києва.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що на саміті Кримської платформи мають підписати важливу декларацію з питань звільнення окупованого півострова.

Раніше Главред вже повідомляв, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Дом пообіцяв повернення Криму в Україну. В ході спілкування з журналістом гарант зазначив, що окупували Крим люди ніколи не будуть любити цю землю так, як українці, у яких з півостровом пов'язано безліч спогадів. Для них це чужа територія, яка "ніколи не буде російською".