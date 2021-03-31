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В ОП знайшли привід для радості у зустрічі "нормандської трійки" без Києва

31 березня 2021, 12:15
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У Зеленського вперше прокоментували зустріч Меркель, Макрона і Путіна по Донбасу – без участі України.

У Зеленського відреагували на зустріч по Донбасу без Києва
У Зеленського відреагували на зустріч по Донбасу без Києва / УНІАН

В Офісі президента прокоментували відеопереговори канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна, на якій сторони обговорили в тому числі і ситуацію на Донбасі. При цьому президент України Володимир Зеленський на зустріч запрошений не був.

"Ми чітко дотримуємося позиції, що ніякі рішення про Україну не можуть прийматися без України. Лідери інших країн можуть згадувати і висловлювати свої позиції щодо ситуації в тому чи іншому регіоні або в тій чи іншій країні", - заявила в коментарі Українській правді прес-секретар президента Юлія Мендель.

Вона уточнила, що лідери Франції, Росії та Німеччини обговорювали широкий порядок денний, який містив не лише ситуацію на Донбасі.

читайте такожДипломат розповів, навіщо РФ переговори щодо Донбасу без України"Офіс президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного, тим більше в переговорах, де бере участь російська сторона. Тим не менш, Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях і ніякі рішення без участі України щодо України не можуть і не будуть прийматися", – підкреслила Мендель.

Представник Зеленського запевнила, що Україна підтримує теплі відносини з Францією і Німеччиною, а Євросоюз у цілому бачить як надійного партнера для Києва. Вона нагадала, що ЄС зберігає санкції проти Росії за вторгнення на Донбас і окупацію Криму.

На завершення вона підкреслила, що Київ має намір використовувати "всі можливості і майданчики для просування до миру".

Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

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