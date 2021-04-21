В ОП пояснили, чому Путін не відповідає на пропозицію Зеленського

В ОП пояснили, чому Путін мовчить після звернення Зеленського / Reuters

Український президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна і запропонував своєму російському колезі зустрітися - однак відповіді Кремля досі немає. В Офісі президента України таке мовчання розцінюють як свідчення розгубленості Москви.

"Зрозуміло, офіційної відповіді російської сторони поки немає. Тому що ініціатива прозвучала несподівано, різко й абсолютно врозріз пропагандистсько-психологічним планам самої РФ", - заявив у коментарі УНІАН радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він вважає, що Зеленський своєю пропозицією створив "дещо іншу вже реальність", де саме український лідер диктує умови, нехай і не всі.

"Треба дати час їм все це осмислити. Оцінити ризики, які будуть нести ті чи інші ідеї, проігнорувати нашу пропозицію або залишити все, як є сьогодні, і продовжити відверті спекуляції на банальній ескалації", – вважає Подоляк.

Раніше у Зеленського різко закликали Путіна до переговорів по Донбасу. Україна не може чекати і повинна зробити все, щоб припинити війну, сказав тоді Михайло Подоляк.

Переговори Зеленського і Путіна