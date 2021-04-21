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В ОП пояснили, чому Путін не відповідає на пропозицію Зеленського

21 квітня 2021, 20:46
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Подоляк вважає, що Зеленський своєю пропозицією створив "дещо іншу вже реальність", де саме український лідер диктує умови, нехай і не всі.

В ОП пояснили, чому Путін мовчить після звернення Зеленського
В ОП пояснили, чому Путін мовчить після звернення Зеленського / Reuters

Український президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна і запропонував своєму російському колезі зустрітися - однак відповіді Кремля досі немає. В Офісі президента України таке мовчання розцінюють як свідчення розгубленості Москви.

"Зрозуміло, офіційної відповіді російської сторони поки немає. Тому що ініціатива прозвучала несподівано, різко й абсолютно врозріз пропагандистсько-психологічним планам самої РФ", - заявив у коментарі УНІАН радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він вважає, що Зеленський своєю пропозицією створив "дещо іншу вже реальність", де саме український лідер диктує умови, нехай і не всі.

"Треба дати час їм все це осмислити. Оцінити ризики, які будуть нести ті чи інші ідеї, проігнорувати нашу пропозицію або залишити все, як є сьогодні, і продовжити відверті спекуляції на банальній ескалації", – вважає Подоляк.

Раніше у Зеленського різко закликали Путіна до переговорів по Донбасу. Україна не може чекати і повинна зробити все, щоб припинити війну, сказав тоді Михайло Подоляк.

Переговори Зеленського і Путіна

  • 9 квітня в Офісі президента України зробили заяву про те, що після різкого загострення збройного протистояння на Донбасі в президентській адміністрації звернулися із запитом на переговори з лідерами нормандського формату. Однак Путін відмовився говорити з Зеленським.
  • 16 квітня за результатами зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, глава Української держави Володимир Зеленський сказав, що він планував подискутувати з Путіним. Утім, Путін знову проігнорував переговори з Зеленським.
  • Президент Зеленський 20 квітня звернувся до глави РФ Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донбасу, де як і раніше йдуть бойові дії.
  • 21 квітня в Кремлі розповіли про реакцію Путіна про зустріч із Зеленським на Донбасі. Путін знає про пропозицію Зеленського провести зустріч на Донбасі, сказав Дмитро Пєсков. Утім, він уточнив, що офіційних запитів на проведення зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі з Києва поки не надходило.

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