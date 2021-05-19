У парламенті схвалили кандидатуру головного податківця на дві посади в Кабміні

Олексію Любченку світить два пости в уряді / 24tv.ua

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики у середу, 19 травня, рекомендував призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка на дві посади в Кабміні.

У парламенті порекомендували зробити Любченко першим віцепрем'єром та главою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, поділився в Telegram нардеп, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Народний обранець додав, що кадрові питання в Раді вирішуватимуть у четвер, 20 травня.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що Ігор Петрашко подав заяву про відставку з поста глави Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Через кілька днів пройшло засідання партії Слуга народу (політсила створила в парламенті монобільшість). Нардепи вирішили, що на посаду міністра може претендувати Олексій Любченко.

Петрашко почав керувати Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 17 березня 2020 року. Рада звільнила його з посади 18 травня поточного року.