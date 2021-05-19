У парламенті схвалили кандидатуру головного податківця на дві посади в Кабміні

Керівник податкової служби може стати главою міністерства та першим віцепрем'єром, вирішили у Раді.
Комітет Верховної Ради з питань економічної політики у середу, 19 травня, рекомендував призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка на дві посади в Кабміні.
У парламенті порекомендували зробити Любченко першим віцепрем'єром та главою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, поділився в Telegram нардеп, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Народний обранець додав, що кадрові питання в Раді вирішуватимуть у четвер, 20 травня.
Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що Ігор Петрашко подав заяву про відставку з поста глави Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Через кілька днів пройшло засідання партії Слуга народу (політсила створила в парламенті монобільшість). Нардепи вирішили, що на посаду міністра може претендувати Олексій Любченко.
Петрашко почав керувати Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 17 березня 2020 року. Рада звільнила його з посади 18 травня поточного року.
- Довідка. Олексій Любченко народився в селі Орловець Черкаської області 21 вересня 1971 року, пише Вікіпедія. У 1993 році закінчив навчання у Київському державному економічному університеті (спеціальність – Економічне та соціальне планування). У виші був відмінником. Пізніше став доктором економічних наук.
- Любченко працював підсобним робітником, потім працював економістом, спочатку займав керівні пости у Смілянській міськраді Черкаської області, а потім і у податкових органах влади. Став головою податкової служби 29 квітня 2020 року.