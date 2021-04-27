У партії Зеленського розповіли, чи планується відставка Степанова

Нардеп Олена Мошенець каже - для винесення питання відставки міністра Степанова на розгляд фракції має бути звернення Кабміну до Слуги народу.
У фракції Слуга народу, попри активні чутки, найближчим часом не планують розглядати відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це повідомляє нардеп від президентської політсили Олена Мошенець в ефірі каналу Україна 24.
"У нашій фракції поки що таке питання не обговорювалося. Якщо щодо потенційного нового міністра енергетики дійсно була його зустріч в онлайні з членами нашої фракції, кожен міг поставити питання, і досі проводиться сигнальне голосування щодо підтримки, то щодо нового міністра охорони здоров'я такої інформації немає", - сказала вона.
За словами Мошенець, для винесення питання відставки міністра Степанова на розгляд фракції має бути звернення Кабміну до Слуги народу.
"Я не думаю, що це може статися без консультації, в тому числі з нашою фракцією. Для того, щоб це питання винести на четвер, як мінімум сьогодні - завтра таке спілкування мало б бути. На мою думку, це малоймовірно", - сказала вона.
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Відставка Степанова - про що повідомлялося раніше:
- Верховна Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
- "ОП хоче в четвер відправити Степанова у відставку на позачерговій кадровій сесії", - повідомив Гончаренко у вівторок, 27 квітня
- 19 травня 2020 року нардепи Верховної Ради ІХ скликання з фракції Голос оголосили збір голосів за відставку Максима Степанова з поста глави Міністерства охорони здоров'я.
- 26 листопада 2020 року знову пішли чутки про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Головна претензія до нього - погана організація боротьби з пандемією коронавірусу.