У Петербурзі затримали українського консула

ФСБ затримала співробітника Генконсульства України.
У російському Санкт-Петербурзі співробітники Федеральної служби безпеки РФ у п'ятницю, 16 квітня, затримали українського консула.
Затриманий співробітник Генерального консульства України в Петербурзі Олександр Сосонюк, повідомляє ТАСС з посиланням на відомості ФСБ.
За його даними, дипломата затримали, коли він нібито отримував від росіянина закриту інформацію з баз даних спецслужби та правоохоронних органів.
"...ця діяльність не сумісна зі статусом дипломатичного працівника та має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації", – стверджують у ФСБ.
У спецслужбі підкреслили, що дипломату загрожують заходи, передбачені міжнародним правом.
Дипломат має недоторканність у державі, у якій працює, але його можна позбавити права перебування у разі ворожих дій чи порушення закону. За такі вчинки дипломата можна вигнати з країни та зробити персоною нон грата.
Генконсульство України в Санкт-Петербурзі було засновано у 1998 році, воно знаходиться за адресою вул. Бонч-Бруєвича, 1B.
Сосонюк є співробітником консульства вже близько 10 років. На сайті Генконсульства йдеться, що він був консулом ще станом на 16 жовтня 2012 року.
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